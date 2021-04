Kundtjänstmedarbetare till elbranschen! - Wrknest AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Wrknest AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-132021-04-13Wrknest söker nu för Elia Energy Group ABs räkning en kundtjänstmedarbetare. Elia Energy Group AB är en svensk fristående elleverantör som fokuserar på att minska energianvändningen och hitta de bästa och billigaste lösningarna för sina kunder. Företaget varken producerar elektricitet eller äger elnät och har därmed inga dolda intressen mot sina kunder.Bolaget befinner sig i en startup-fas och som kundtjänstmedarbetare kommer du att få ansvara över Elia Energy Group ABs elavtalskundtjänst. Placeringen för rollen är i Nacka Forum i Stockholm.Detta är direktrekrytering via Wrknest med anställning hos Elia Energy Group AB och all kontakt sköts direkt med Wrknest för denna process.Dina framtida arbetsuppgifterSom kundtjänstmedarbetare hos Elia Energy Group AB kommer du att arbeta med elavtalskundtjänst. Du kommer att hantera leverantörsbyten, kundförfrågningar, fakturafrågor och även arbeta med andra uppgifter som tex Elia Energy Group ABs sociala medier på Facebook, Twitter och LinkedIn. Du kommer att arbeta över telefon och mejl. Rollen passar dig som är bra på att ta egna initiativ, är bra på att se saker i sin helhet, har god datorvana och som inte är rädd för att prata i telefon.T.ex. så innebär tjänsten bland annat att:Hantera leverantörsbytenHantera kundförfrågningarHantera fakturafrågorUppdatera sociala medierVi söker dig som harMycket goda kunskaper i svenska i både tal och skriftMycket goda kunskaper i engelska i både tal och skriftVi ser det som meriterandeKunskaper i finskaArbetat med kundtjänst för konsumtionstjänsterVid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen och företaget. Vi förstår att man inte kan allting från början - men du ska ha en vilja att lära dig! Därför söker vi dig som är orädd, kommunikativ och initiativtagande. Som person är du även noggrann i ditt arbete och serviceinriktad i din kontakt med kunder och kollegor.Övrig informationPlacering: Stockholm, NackaAnställningsform: Heltid, TillsvidareLönevillkor: Fast lönStart: OmgåendeFör att snabbt komma in i företaget och arbetsuppgifter kommer du att få en onboarding i samband med start.Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.Om Elia Energy Group ABElia är ett privatägt svenskt elhandelsbolag. Affärsidén är att erbjuda våra kunder grön energi till bra priser via en effektiv service. Fokus är också på att minska våra kunders totala energianvändning samt försäkra kunderna om att de betalar lägsta pris möjligt för nätkostnaden (överföringen).Vi är ett fristående företag, dvs vi är inte ägda av stat och kommun och är inte heller börsnoterade. Företaget varken producerar elektricitet eller äger elnät och har därmed inga dolda intressen mot våra kunder.Företagets personal har lång erfarenhet av avreglerade elmarknaden, och elen köps in till bästa priser dagligen.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställning enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-30Wrknest AB5689305