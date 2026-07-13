Kundtjänstmedarbetare
Foundever Sweden AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-07-13
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Foundever Sweden AB i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Vi söker nu fler engagerade och serviceinriktade kundtjänstmedarbetare till vårt kontor på Lindholmen i Göteborg.
Letar du efter en energisk och utvecklande arbetsplats? Trivs du i ett högt tempo och gillar att hjälpa andra? Vill du lära dig nya saker och har ett intresse för ekonomi? Då kan du vara rätt person för vårt team.Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundtjänstmedarbetare hjälper du kunder med olika betalningslösningar och arbetar för att leverera service av högsta kvalitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering av kundärenden kopplade till fakturor och betalningspåminnelser
Support via inkommande telefonsamtal
Kundkontakt via e-post vid behov
Arbetstider: Måndag–fredag kl. 08:00–22:00 (dag- och kvällspass)
Tjänsten inleds med en betald utbildning, där du får kunskap om både de tekniska systemen och hur du ger bästa möjliga kundservice.
Om dig
På Foundever värdesätter vi din personlighet högre än din tidigare erfarenhet. Vi tror att du är:
Positiv och hjälpsam
Kommunikativ och tydlig
Snabb i ditt beslutsfattande
Ansvarstagande och effektiv
Anpassningsbar i nya situationer
Kvalifikationer (Krav)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Grundläggande datorkunskaper
Avslutad gymnasieutbildning
Rent belastningsregister
Inga betalningsanmärkningar
Meriterande
Tidigare erfarenhet av kundtjänst eller annat serviceyrke
Intresse för ekonomiOm företaget
Foundever är en global ledare inom kundsupport och kundupplevelse. Vi samarbetar med några av världens mest välkända varumärken samt innovativa startups för att utveckla och leverera konkurrenskraftiga supportlösningar.
170 000 anställda globalt
170 kontaktcenter världen över
750 kunder
Vår företagskultur genomsyras av vårt motto:
"Create your best moments!"
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Startdatum: 3 augusti
Arbetsplats: Lindholmen, Göteborg
Lön och förmåner
Fast månadslön enligt kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till bonus
Övrig information
Lönetyp: Fast månads-, vecko- eller timlön
Placering: Göteborgs kommun, Västra Götalands län Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foundever Sweden AB
(org.nr 556437-7439) Jobbnummer
10001703