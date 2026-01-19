Kundtjänstmedarbetare
Kundtjänstmedarbetare:
Som kundtjänstmedarbetare hos Erlandsons Brygga kommer du ingå i ett härligt team med god laganda och fokus på kvalité och kundservice i världsklass.
Du kommer mestadels arbeta via telefon samt mail, vars huvudsyssla består av att hjälpa kunder som har frågor gällande allt från orderhantering till viss teknisk support.
Som person förväntas du vara noggrann och mån om att göra ett bra jobb med slutresultat där kunden alltid är nöjd.
I rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid dina teoretiska samt praktiska erfarenheter från båtlivet.
Du kommer att få en gedigen utbildning kring företagets produkter och tjänster för att kunna bistå kunden på bästa sätt.
Erlandsons Brygga AB är en av Sveriges största aktörer på båttillbehörsmarknaden.
Med fyra butiker i Stockholm, en i Göteborg samt en i Västervik finns vi på många av Sveriges mest attraktiva platser.
Affärsidé:
"Att lagerhålla och sälja båtlivsprodukter till konkurrenskraftiga priser genom en egen produktkatalog med kunnig personal"
Övriga villkor:
• Vi håller intervjuer löpande och kan komma att anställa innan sista ansökningsdatum.
• Ansökan endast via E-post.
• Märk din ansökan med "Kundtjänst"
• Sök redan idag om du vill ingå i vårt idag redan mycket starka team där expertis, kundvänlighet samt trivsel är självklara nyckelord.
• För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Endast via E-post
E-post: jobb.stockholm@erlandsonsbrygga.se Arbetsgivarens referens
