Kundtjänstmedarbetare
2025-11-12
Dina arbetsuppgifter
Är du nyfiken på att starta din karriär inom administration och kundtjänst, och letar efter en roll där du får utveckla din serviceförmåga? Vi på Randstad söker nu för vår kund Vattenfalls räkning en engagerad och driven kundtjänstmedarbetare till deras team i Trollhättan. Detta är en utmärkt möjlighet för dig som är i början av din karriär och vill få värdefull erfarenhet!
Som konsult via Randstad kommer du att arbeta som administratör med ansvar för kundrådgivning hos Vattenfall i Trollhättan. Ditt huvudsakliga uppdrag kommer att fokusera på att beställa och hantera olika bevakningstjänster, samt ta hand om enklare utredningsärenden. Arbetet utförs på plats hos kunden i centrala Trollhättan.
Vi söker dig som är lätt att samarbeta med, duktig på kund dialoger och engagerad. Eftersom du kommer att ha daglig kontakt med kunder är det avgörande att du har en mycket god kommunikationsförmåga och är van vid att tala med kunder. Vi ser att du har minst gymnasieutbildning i grunden och minst 1 års erfarenhet av kundservice.
Uppdraget är på heltid med start omgående i November 2025. Tjänsten förväntas pågå till slutet av februari 2026, med eventuell chans till förlängning. Intervjuer sker löpande då tjänsten förväntas starta omgående och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ifall du är intresserad av tjänsten, sök redan idag!
Ansvarsområden
Kundrådgivning via telefon och digitala kanaler
ÄrendehanteringKvalifikationer
Minst genomförd gymnasieutbildning
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift.
Mycket god Office-kunskap.
Mycket god vana av att tala med kunder.
Meriterande:
Erfarenhet av att ha arbetat i SAP
Erfarenhet av utmanande dialogerOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
