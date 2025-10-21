Kundtjänstmedarbetare
Till vår kund i centrala Stockholm söker vi en kundtjänstmedarbetare. Detta är ett vikariat under 4 månader.
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor! I rollen som kundtjänstmedarbetare besvarar du inkommande samtal och hjälpa kunder lägga ordrar och i förlängningen boka ut uppdrag. Du kommer att ingå i ett trevligt team om ca 10 personer som alla jobbar mot samma mål!Arbetsuppgifter
• Hjälpa kunder över telefon.
• Hjälpa kunder via mail
• Ge kunderna snabb och rätt service.
• Hjälpa till med schemaläggning av deras personalProfil
Din erfarenhet
• Har en vilja av att hjälpa.
• Tidigare arbete inom service är ett krav.
• Erfarenhet av administration är meriterande.
• Fullgjort gymnasiestudier.
• Flytande i svenska i tal och skrift och goda kunskaper i engelska är ett krav.
Vem är du?
Vi värdesätter dina personliga egenskaper, och tror att du känner igen dig i dessa!
Vi tror att du:
• Är social.
• Är serviceinriktad.
• Är självgående.
• Är noggrann.Om företaget
Vi erbjuder
• Utvecklingsmöjligheter i ett väl renommerat företag.
• Fast månadslön.
• Kontorsstider.
• En spännande roll där du bidrar till samhällsnyttan.
• Nya fina kontorslokaler i Stockholm, nära till kommunikationer.
Har du viljan att hjälpa? Trivs du när ditt arbete gör livet lättare för andra? Gillar du att skapa relationer - Då är detta jobbet för dig.
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Göteborg, Borås, Eskilstuna, Örebro och Västerås.
Vi är ett auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Alla våra anställda erbjuds friskvårdsbidrag, företagshälsovård och AW varje månad. Som anställd på Recruitive får du även en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Vi rekryterar morgondagens kunder och tar din personlighet på allvar! Vi är därför alltid på jakt efter nya medarbetare som vill till ett spännande företag med personalen i första rummet! Ersättning
