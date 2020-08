Kundtjänsthandläggare - Transportstyrelsen - Butikssäljarjobb i Örebro

Transportstyrelsen / Butikssäljarjobb / Örebro2020-08-25Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där våra olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet.Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.Transportstyrelsen skall vara en attraktiv arbetsplats där vi värnar om personlig utveckling och att det ges utrymme till olika karriärmöjligheter. Utveckling för individen innebär även utveckling för Transportstyrelsen.Ditt framtida arbeteGenom inkommande samtal kommunicerar du med allmänheten, företag, organisationer samt myndigheter. Som kundtjänsthandläggare ger du information, råd och anvisningar gällande olika frågor rörande körkort. Ditt främsta arbetsredskap är datorn och telefonen.Utöver inkommande samtal besvarar du även frågor skriftligt samt prövar och beslutar i ärenden om exempelvis körkortstillstånd och handledarskap. Arbetet kräver att du har god förmåga att snabbt inhämta rätt information i våra olika system.Arbetstiden är schemalagd enligt våra öppettider: 08.00-16.30.Anställningen börjar med en utbildning under 12-16 veckor som avslutas med en examinering.Dina framtida arbetsuppgifterarbeta med skriftlig ärendehandläggningsöka efter information i olika informationsdatabaserge information, råd och anvisningar till allmänheten via telefon, e-post och brevtyda och förklara lagtextfatta myndighetsbeslut.Du måste hafullständigt gymnasiebetyg eller utbildning/erfarenhet som bedöms relevant av arbetsgivarenminst ett års aktuell arbetslivserfarenhet där kundmötet står i centrum; exempelvis försäljning, rådgivning, support, kundtjänst eller annat som arbetsgivaren finner relevantgod kommunikativ förmåga på svenska och engelskagod datorvana och lätt för att lära dig nya systemförmåga att effektivt ta in och processa komplex informationförmåga att effektivt skapa kontakt, bemöta och inhämta information från kundprofessionellt och trevligt bemötande.Det är meriterande om du också hareftergymnasial utbildning inom lämpligt område ex informatik, juridik eller statskunskaparbetslivserfarenhet av myndighetsutövningkunskaper i andra språk än svenska och engelska.Vi vill att duhar hög känsla för service och sätter kunden i centrumhar god förmåga att samarbeta i gruppär noggrann och pålitlighar en hög egen drivkrafthar uttalad hög simultankapacitet.Eftersom arbetsuppgifterna innebär många kontakter med människor både inom och utanför Transportstyrelsen så värdesätter vi din förmåga att bemöta andra på ett professionellt och trevligt sätt.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Mer informationAnställningarna är tillsvidare med placering Örebro. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning.Urval till intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Du är välkommen att kontakta sektionschef Arvid Sundqvist 010-495 45 46 arvid.sundqvist@transportstyrelsen.se eller sektionschef Ulrika Rolfsdotter 010-495 60 04 samt enhetschef Dinko Odobasic 010-495 65 35 dinko.odobasic@transportstyrelsen.se Saco, Peter Backe och ST, Gunilla Edwertz nås via vår växel på 0771-503 503.Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill därför behöver vi din ansökan senast den 13 september 2020 märkt med referensnummer TSG 2020-7053. Du ansöker via vår webbplats och vi vill att du bifogar ditt CV och ett personligt brev. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem. Vi kan komma att använda urvalstest i vår urvalsprocess.Välkommen att bli vår nya kollega!Kort om TransportstyrelsenAntal anställda:Ca 1 870.Verksamhetsområden:Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.Verksamhetsorter:Vi har medarbetare på 13 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.Huvudkontoret ligger i Norrköping.Läs mer om TransportstyrelsenKort om avdelning KörkortKörkort prövar och ger tillstånd inom körkortsområdet. Vi besvarar frågor från allmänheten och handlägger ärenden om bland annat körkortstillstånd, handledarskap, högre behörigheter och utbyte av utländska körkort. Vi finns i Härnösand, Kristianstad, Mariestad, Örebro och Kista och har 380 medarbetare.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2020-08-25Individuell lönSista dag att ansöka är 2020-09-13Transportstyrelsen5333118