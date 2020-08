Kundservicemedarbetare till välkänt bolag i centrala Malmö - Barona Professionals AB - Övriga jobb i Malmö

Barona Professionals AB / Övriga jobb / Malmö2020-08-26Vi söker Kundservicemedarbetare som vill bli en del utav en dynamisk och modern organisation!2020-08-26Som en del av kundservice arbetar du i en inspirerande och spännande atmosfär. Dina arbetsuppgifter varierar och innebär att ta emot inkommande ärenden via telefon, chatt och mejl, även administrativa uppgifter kan tillkomma.Du blir en del av ett team där det alltid är nära till skratt samtidigt som professionalism och utveckling genomsyrar hela organisationen.BakgrundDu motiveras av att påverka och hjälpa såväl kunder som interna avdelningar i en dynamisk miljö. Vidare drivs du av att arbeta i en kundfokuserad organisationen och är serviceinriktad.Vi söker dig somÄr en positiv lagspelare har lätt för att komma in i en arbetsgruppÄr ansvarstagande, noggrann och förstår betydelsen av din del av affärskedjanÄr förebild för dina kollegor genom din positiva inställning och förmåga att vara lösningsorienteradVidare har du ett intresse för service och utveckling.Om bolagetOrganisationen erbjuder dig en stimulerande, familjär och händelserik arbetsmiljö. Det är viktigt att alla ska trivas och veta att det finns goda utvecklingsmöjligheter. Mer information förmedlas under intervjun. Kontoret är beläget i Malmö.Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Barona men arbetar ute hos vår kund. Som konsult på Barona är du anställd av ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag.Tjänsten är på heltid med start omgående. Anställningen löper under ca. 6 månader med stor chans till vidare anställning hos uppdragsgivaren.Intervjuer hålls löpande och med tanke på omgående tillsättning kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan nu!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Pernilla Rodriguez på pernilla.rodriguez@barona.se Sista dag att ansöka är 2020-09-11Barona Professionals AB5333387