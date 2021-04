Kundservicemedarbetare till Barona - Barona Professionals AB - Butikssäljarjobb i Solna

Barona Professionals AB / Butikssäljarjobb / Solna2021-04-13Trivs du i en roll med omväxlande och utmanande arbetsuppgifter? Gillar du att arbeta med människor och har lätt för att lära dig nya saker? Då är kundservicerollen något för dig!2021-04-13Som en del av kundserviceteamet arbetar du i en inspirerande och inkluderande atmosfär. Den här rollen är uppdelad i två ansvarsområden. Du kommer att arbeta på ca 75% som kundservicemedarbetare, resterande tid kommer du assistera teamledaren och arbeta med coachning och ledarskap av teamet. I rollen som kundservicemedarbetare ger du kunderna särklassig service via telefon och mail. Du kommer även att arbeta administrativt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär främst att besvara inkommande samtal från kunder som kan ha frågor om företagets produkter och erbjudanden. Du blir en del av ett team där det är härlig stämning samtidigt som professionalism genomsyrar hela organisationen.Du kommer att arbeta i huvudsak med ett kunduppdrag, men framöver kan du komma att bli upplärd i flera uppdrag, då teamet arbetar med fem olika uppdragsgivare. Alla uppdrag inkluderar hantering av inkommande samtal.BakgrundVi söker dig som är kundorienterad, strukturerad och lättlärd. Du motiveras av att påverka och hjälpa såväl kunder som dina kollegor och interna avdelningar och trivs i en miljö där det händer mycket. Vidare har du en god förmåga att kommunicera på ett förtroendegivande sätt och har vana av att arbeta med telefonen som redskap. För att bli framgångsrik hos oss är god service en självklarhet för dig. Du har en hög arbetsmoral, har ett flexibelt förhållningssätt och kan naturligt skifta fokus mellan olika arbetsuppgifter. Vidare trivs du med att jobba i team men tar samtidigt eget ansvar för att driva dina egna ärenden.Vi söker dig somHar erfarenhet av kundservice och ett intresse för coachningÄr en positiv lagspelare och som har lätt för att komma in i en arbetsgruppÄr ansvarstagande, pedagogisk och förstår betydelsen av din del av affärskedjanÄr förebild för dina kollegor genom ditt positiva mindset och förmåga att vara lösningsorienteradUttrycker dig väl i tal och skrift på både svenska och engelskaVidare har du ett intresse för service och administration.Övrig informationBarona erbjuder dig en stimulerande och händelserik arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer arbeta nära ditt team och till viss del assistera teamledaren. Vi är ett sammansvetsat gäng som har roligt tillsammans i form av teamaktiviteter och vi arbetar aktivt för en öppen och positiv företagskultur.Du får en utbildningsplan och tillsammans arbetar vi för att nå din fulla potential inom kommunikation och kundbemötande.Fast lön samt tillkommande förmåner ingår via kollektivavtal. Tjänsten kommer att tillträdas omgående enligt överenskommelse.Arbetsomfattning: Tjänsten är på heltid och du kommer att arbeta vardagar mellan 8-17.Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan nu!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta linn.stahl@barona.se eller sofie.eriksson@barona.se Varmt välkommen med din ansökan!Om BaronaBarona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.Läs mer på http://barona.se/om-oss/ Sista dag att ansöka är 2021-04-25Barona Professionals AB5689289