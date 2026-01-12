Kundservicemedarbetare med inköpsansvar
2026-01-12
Verktygsboden är en snabbt växande aktör inom verktygs- och maskinhandeln, med ett brett sortiment för både proffs och entusiaster. Vår passion för innovation och kvalitet avspeglas i allt vi gör, inte minst genom vårt eget varumärke Pela, där vi hela tiden driver utvecklingen framåt för att erbjuda ännu bättre produkter till våra kunder.
Som en del av Ahlsell-koncernen får du hos oss det bästa av två världar: en entreprenörsdriven anda med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka, kombinerat med stabiliteten och de omfattande resurserna som ett större bolag ger. Tillsammans strävar vi efter att skapa en inspirerande arbetsmiljö där engagemang, driv och god laganda står i centrum. Vi tror på att uppmuntra våra medarbetare att växa och utvecklas - vill du vara med och forma framtidens verktygs- och maskinhandel är Verktygsboden rätt plats för dig!
Läs mer på www.verktygsboden.se
Tjänstebeskrivning
Verktygsboden behöver förstärkning till kundserviceteamet i Borgstena.
I din roll hanterar och följer du upp ordrar/beställningar samt besvarar kunders frågeställningar främst via mail, men även på telefon. Du kommer ha ett inköpsansvar (svenska leverantörer) och vissa leverantörsmöten ingår.
Tjänsten innebär många kontaktytor, såväl internt (inköp, lager, logistik mm) som externt (framför allt kunder/konsumenter) vilket ställer höga krav på förmåga att skapa och bibehålla goda relationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från en serviceinriktad tjänst där du haft mycket kundkontakt samt en del inköpsansvar. För att lyckas i rollen behöver du ha intresse för verktyg för att kunna hantera inköpen.
Som person är du positiv, organiserad och noggrann samt flexibel inför arbetsuppgifter. Du är ansvarsfull och visar ett engagemang för ditt område och företagets verksamhet. Vidare behärskar du svenska och engelska, i både tal och skrift samt är van vid att arbeta i affärssystem samt Officepaketet. Behärskar du något mer språk, är det ett stort plus men inget krav.
Verktygsboden erbjuder dig en varierande tjänst med goda utvecklingsmöjligheter i en positiv arbetsmiljö.
Bra för dig att veta:
• Tjänsten är på heltid med 6 månaders provanställning
• Placeringsort Borgstena
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd hos vår kund Verktygsboden.
Rekryteringen genomförs i samarbete med NearYou.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Varmt välkommen med din ansökan!
