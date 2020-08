Kundservicemedarbetare/Ekonomiassistent till ResMed - Rp Rekrytering Bemanning AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Rp Rekrytering Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-08-24Ryska Posten Bemanning söker för ResMeds räkning en kundservicemedarbetare/ekonomiassistent för en projektanställning. Tjänsten är på heltid med start omgående och sträcker sig 3-4 månader fram i tiden.Ryska Posten Bemanning är ett personligt bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering främst inom yrkesområdena kontor och administration. Ryska Posten Bemanning riktar sig mot företag som värdesätter god service och möjligheten att arbeta med duktiga och lösningsorienterade människor. Vi levererar alltid högsta möjliga service och ställer därför stora krav på våra medarbetares flexibilitet, vilja, hjärta och engagemang.OM TJÄNSTENResMed arbetar med världsledande produkter mot bland annat sömnapné och har tidigare utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser av "Great Place to Work". Resmed sitter i trevliga lokaler i Kista.I rollen som kundtjänstmedarbetare/ekonomiassistent kommer du dels arbeta i kundserviceteamet men även stötta ekonomiavdelningen med vissa uppgifter. Arbetstiderna är heltid kl.08.00 - 17.00 och tjänsten är en projektanställning under 3-4 månader. Du kommer vara anställd hos oss på Ryska Posten Bemanning och uthyrd till ResMed.2020-08-24I rollen kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter.Du kommer till exempel att:Ta emot och hantera kundorderGuida kunder i ResMeds web-shopTa emot och överföra samtal inom det svenska kontoretHantera inköpsorderBokföra leverantörsfakturorBetalningar till leverantörerBoka betalningar från kunderVI SÖKER DIG SOMHar tidigare erfarenhet från kundserviceHar tidigare erfarenhet från administrativa uppgifterPratar svenska och engelska flytandeSom person är du social, positiv, serviceinriktad och strukturerad. Du är flexibel, har öga för detaljer och kan hantera olika typer av människor.ÖVRIG INFORMATIONSök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-10Rp Rekrytering Bemanning AB5331612