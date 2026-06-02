Kundservice & merförsäljning

Kundservice & försäljning – FibioOm Fibio
Fibio är en svensk mobiloperatör som erbjuder prisvärda och flexibla mobilabonnemang i Telenors nät. Vi har högst betyg i Sverige på Trustpilot och bygger ett team där prestation, struktur och utveckling står i fokus.
Vi söker nu fler personer till vårt team i Helsingborg.
Om rollen
Det här är en roll för dig som vill utvecklas inom kundservice, kommunikation och försäljning.
Du arbetar med befintliga kunder genom både inkommande och utgående samtal. Rollen handlar om att hjälpa kunder, svara på frågor, lösa ärenden och samtidigt se möjligheter att förbättra kundens lösning genom merförsäljning och uppsäljning när det finns ett värde för kunden.
Det är en kombination av kundservice och försäljning där fokus ligger på bra kundupplevelser, tydlig kommunikation och resultat.
I den här rollen arbetar vi med en tydlig trappstegsmodell där du successivt får lära dig fler arbetsuppgifter och ta mer ansvar över tid.
Du börjar med grunderna och bygger sedan vidare steg för steg inom exempelvis:
Kundservice
Kommunikation
Administration
Merförsäljning och uppsäljning
Förlängningar och kundvård
Mer avancerade kundärenden
Målet är att du ska utvecklas långsiktigt och successivt bygga upp en bred kompetens inom kundservice och försäljning.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Svara på inkommande samtal från kunder
Hjälpa kunder med frågor kring abonnemang, fakturor och tjänster
Hantera kundärenden och enklare administration
Kontakta befintliga kunder via telefon
Arbeta med merförsäljning, uppsäljning och förlängningar
Följa upp mål och utvecklas genom coachning och feedback
Bidra till en seriös och driven arbetsmiljö
Vem vi söker
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet inom sälj eller kundservice. Det viktigaste är inställningen.
Du är bekväm med att prata i telefon
Du är serviceinriktad och gillar att hjälpa människor
Du kan lyssna och kommunicera tydligt
Du tar ansvar och kommer i tid
Du vill utvecklas och är öppen för feedback
Du har grundläggande datorvana
Du pratar och skriver svenska obehindrat
Om jobbet
Tjänst: Heltid
Arbetstider: Måndag–fredag 08.00–17.00
Arbetsform: På plats (ingen distans)
Vad du får
Praktisk utbildning inom kundservice och försäljning
Tydlig struktur, coachning och uppföljning
Ett team med högt tempo och tydliga mål
Möjlighet att utvecklas internt över tid
Fast lön + provisionSå ansöker du
Skicka gärna med CV och en kort presentation om dig själv vid ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
