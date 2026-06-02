Kundservice & merförsäljning

Fibio Nordic AB / Kundservicejobb / Ängelholm
2026-06-02


Kundservice & försäljning – FibioOm Fibio
Fibio är en svensk mobiloperatör som erbjuder prisvärda och flexibla mobilabonnemang i Telenors nät. Vi har högst betyg i Sverige på Trustpilot och bygger ett team där prestation, struktur och utveckling står i fokus.
Vi söker nu fler personer till vårt team i Helsingborg.
Om rollen
Det här är en roll för dig som vill utvecklas inom kundservice, kommunikation och försäljning.
Du arbetar med befintliga kunder genom både inkommande och utgående samtal. Rollen handlar om att hjälpa kunder, svara på frågor, lösa ärenden och samtidigt se möjligheter att förbättra kundens lösning genom merförsäljning och uppsäljning när det finns ett värde för kunden.
Det är en kombination av kundservice och försäljning där fokus ligger på bra kundupplevelser, tydlig kommunikation och resultat.
I den här rollen arbetar vi med en tydlig trappstegsmodell där du successivt får lära dig fler arbetsuppgifter och ta mer ansvar över tid.
Du börjar med grunderna och bygger sedan vidare steg för steg inom exempelvis:

Kundservice

Kommunikation

Administration

Merförsäljning och uppsäljning

Förlängningar och kundvård

Mer avancerade kundärenden

Målet är att du ska utvecklas långsiktigt och successivt bygga upp en bred kompetens inom kundservice och försäljning.

Dina arbetsuppgifter
Svara på inkommande samtal från kunder

Hjälpa kunder med frågor kring abonnemang, fakturor och tjänster

Hantera kundärenden och enklare administration

Kontakta befintliga kunder via telefon

Arbeta med merförsäljning, uppsäljning och förlängningar

Följa upp mål och utvecklas genom coachning och feedback

Bidra till en seriös och driven arbetsmiljö

Vem vi söker
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet inom sälj eller kundservice. Det viktigaste är inställningen.

Du är bekväm med att prata i telefon

Du är serviceinriktad och gillar att hjälpa människor

Du kan lyssna och kommunicera tydligt

Du tar ansvar och kommer i tid

Du vill utvecklas och är öppen för feedback

Du har grundläggande datorvana

Du pratar och skriver svenska obehindrat

Om jobbet
Tjänst: Heltid

Arbetstider: Måndag–fredag 08.00–17.00

Arbetsform: På plats (ingen distans)

Vad du får
Praktisk utbildning inom kundservice och försäljning

Tydlig struktur, coachning och uppföljning

Ett team med högt tempo och tydliga mål

Möjlighet att utvecklas internt över tid

Fast lön + provision

Så ansöker du
Skicka gärna med CV och en kort presentation om dig själv vid ansökan.

Sista dag att ansöka är 2026-11-29
262 35 ÄNGELHOLM
