Kundprojektledare - konsultuppdrag
2025-09-22
Vi söker en erfaren kundprojektledare som vill ta sig an ett spännande uppdrag där ledarskap, kundfokus och struktur står i centrum. Här får du möjlighet att arbeta nära både team och kunder, skapa framgångsrika leveranser och bidra till långsiktiga relationer.
Arbetsort: Jönköping
Arbetstid: Heltid, 100%
Period: 1 oktober 2025 - 31 december 2026
Om rollen I rollen som kundprojektledare leder du projekt med både struktur och energi. Du har många kontaktytor inom och utom organisationen och trivs i en miljö där samarbete, initiativförmåga och affärsintresse går hand i hand. Du är duktig på att skapa engagemang i teamet, säkra ordning och reda samt bygga starka relationer med kunder.
Krav för att lyckas i rollen Minst 8 års erfarenhet av liknande roller
Högskoleutbildning inom teknik eller ekonomi
Erfarenhet av produktleveranser och kundrelationer
Dokumenterad projektledningsförmåga
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i Office-paketet
Meriterande Projektledarcertifiering
Erfarenhet av att arbeta internationellt
Vi ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Jenny Halilovic jenny@swaysourcing.com Jobbnummer
9520505