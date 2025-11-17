Kundmottagare till TKM Skövde
2025-11-17
Är du en driven, positiv och självgående lagspelare? Är du intresserad av en befattning som är både praktisk och administrativ? Är du intresserad av stöd till förbanden främst inom området fordonsunderhåll? Då skulle du passa som kundmottagare på Teknisk kundmottagning i Skövde.
Teknisk kundmottagning ansvarar för planering och beställning av materielunderhåll på lokal nivå för Försvarsmakten. Vi bistår våra kunder med tekniskt stöd i olika former. Våra kunder är olika typer av förband i Skövde garnison.
Om enheten
Logistikenheten (LogE) ansvarar på garnisonschefens uppdrag för förrådshållning av krigsförbanden i garnisonen. Uppdraget omfattar bl a materieluppfyllnad, mobilisering och krigsplacering, tekniska tillsyner och åtgärder. LogE ansvarar på garnisonschefens uppdrag för en stor del av den tillståndspliktiga verksamhet som bedrivs inom garnisonen. Teknisk avdelning (TekA) är en del av Logistikenheten och TKM Skövde är en av två sektioner under TekA som ansvarar för materielplanering på lokal nivå för Försvarsmakten och bistår våra kunder med tekniskt stöd i olika former.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Utgöra Teknisk kundmottagnings kundyta, kontakt med kund.
• Upprättar underhållsbeställningar i PRIO/LIFT.
• Uppföljning av åtgärder genomförda av underhållsleverantör (uppföljning av lagd underhållsbeställning).
• Genomför registervård och rapportering av materielunderhåll i försvarsmaktens IT-stödssytem PRIO (SAP) och LIFT.
• Bevakar Tekniska ordrar samt följer upp dessa vid underhållsbeställningar mm.
• Bevakar riktlinjer från Teknikkontor/Driftstyrning.
• Bistår vid behov kund med felsökning eller enklare reparationer.
• Bemannar reservmaterielförråd och bistår kund med reservmaterielbeställningar.
Arbetslaget som du ingår i löser många olika uppgifter där du kommer att bistå med din kompetens.
Kvalifikationer
• Fordonsteknisk utbildning eller annan utbildning alt. arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms vara likvärdig. Alternativt erfarenhet som kundmottagare eller liknande arbete.
• Körkort *B*
Personliga egenskaper
Du är noggrann och prestigelös, vilket också innebär att du är en god lagspelare. Du har hög stresstålighet och en utpräglad känsla för service. En självklarhet för dig är att vara ansvarsfull, strukturerad, noggrann samt ha ett bra ordningssinne. Du tycker om att samarbeta och har förmåga att utveckla samt bibehålla goda relationer. Du tycker att fysisk träning är en naturlig del av din vardag.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper. Då P 4 är en mansdominerad arbetsplats ser vi gärna kvinnliga sökanden.
MERITERANDE
• Militärt förarbevis på vanligast förekommande fordon personbil-lastbil
• Färdigheter i Försvarsmaktens IT-stödssystem PRIO (SAP) och LIFT
• Kunskap om DITO och MVIF
• Truckkort/Hjullastarutbildning
• Körkort *C*
• Uppfylla FM Baskrav när det gäller fysisk förmåga.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Arbetstiden är normalt kl. 07.30 - 16.30 men obekväma arbetstider förekommer.
Arbetsort: Skövde. Resor i tjänsten förekommer för såväl arbete som egen utbildning.
Tillträdesdatum: Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas, ange gärna löneanspråk i din ansökan.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Chef Teknisk Kundmottagning Skövde, Martin Bergqvist som nås på tfnnr 010-82 650 00 (vxl).
Fackliga företrädare:
Försvarsförbundet Britt Dahlman, Officersförbundet Peter Westman och SEKO Crister Florin. Samtliga nås på tfnnr 010-82 650 00 (vxl).
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-15. Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev med referenser där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
