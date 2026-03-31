Kundmottagare, Linköping
2026-03-31
Vill du arbeta och utvecklas inom ett marknadsledande företag med Volvos starka varumärke inom anläggningsmaskiner? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en kundmottagare med teknisk kompetens och god administrativ förmåga till vår serviceanläggning i Linköping. Du kommer att vara vårt ansikte ut mot våra kunder och att fungera som länk till vår egen servicepersonal på anläggningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kundmottagare är du en nyckelperson i verksamheten och ofta den första kontakten våra kunder möter. Du skapar förtroende genom ett professionellt, serviceinriktat och lösningsfokuserat bemötande - både via telefon och på plats i verkstaden.
Du ansvarar för att ta emot kunder, planera och följa upp verkstadsbesök samt säkerställa ett smidigt informationsflöde mellan kund, tekniker och leverantörer. Rollen kombinerar kundservice, administration och koordinering, och passar dig som trivs med variation och många kontaktytor.
- Ta emot och hjälpa kunder via telefon och i verkstad
- Planera och boka service- och reparationsarbeten
- Löpande dialog med tekniker, verkmästare och leverantörer
- Verkstadsadministration, tidsrapportering och fakturering
- Hantering av reklamationer mot leverantörer
- Uppföljning och hantering av leverantörsfakturor
För att lyckas och trivas i rollen tror vi att du:
Har
- Erfarenhet av kundservice, administration eller liknande roll
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- God datorvana och administrativ förmåga
- B-körkort
- Erfarenhet från verkstad, fordonsbranschen eller teknisk miljö
Är
- Serviceinriktad och trygg i kundmötet
- Strukturerad, noggrann och bra på att hålla ordning
- Lösningsorienterad och flexibel när tempot varierar
- Kommunikativ och samarbetsvillig
- En positiv lagspelare som bidrar till en god arbetsmiljö
Hos oss får du ett utvecklande och ansvarsfullt arbete i en verksamhet där samarbete, respekt och engagemang står i centrum. Du blir en del av ett inkluderande team med bred kompetens och ett öppet klimat. På Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering mer än ord - det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare.
Vi erbjuder:
- Ett varierat arbete med stort eget ansvar
- Stöttande kollegor och tydliga arbetssätt
- Möjlighet att utvecklas i din roll och inom organisationen
AnsökanWerkstadsfolket sköter denna rekrytering åt Swecon Anläggningsmaskiner AB.Det innebär att din ansöka skickas till nb@werkstadsfolket.se
och hanteras av Werkstadsfolkets personalavdelning. Vi förstår att alla inte har ett färdigt CV, saknar du det får du gärna fylla i formuläret så tar vi resten över telefon!För frågor och funderingar kring tjänsten kan du ta kontakt med vår personalchef på Werkstadsfolket:Nijazi Behrami, 0430-481 07
John Svensson, platschef, +46105566025
Monica Strömberg, fackligt kontaktombud Unionen, 010-556 34 66
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,6 miljarder kronor. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecon Anläggningsmaskiner AB
(org.nr 556575-1137), https://www.swecon.se Körkort
För detta jobb krävs körkort.
