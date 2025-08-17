Kundmottagare
2025-08-17
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
Vi söker nu en serviceminded och driven kundmottagare till vår bilverkstad. Arbetsuppgifterna består bland annat av att boka in kunder på service och reparationer, planera in jobb till mekanikerna, ta betalt av kunden samt göra beställningar av reservdelar. Vi ser gärna att du har god kunskap om bilar och du talar och skriver även obehindrat på svenska. Ett stort fokus ligger på att ge en god service och uppnå en kundnöjdhet. Vi vill att du brinner för att jobba med människor och service. Du som söker har lätt för att ta kontakt med nya människor och trivs i en flexibel arbetsmiljö. Du bör även ha en mycket god känsla för service. Du bör vara: * Engagerad, ansvarsfull och serviceinriktad * Gärna fordonsteknisk utbildning eller erfarenhet inom fordonsbranschen * Ordningssinne * God datorvana * Goda kunskaper i svenska och engelska * Prata svenska flytande och engelska grundläggande
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: Andreas@karlskronabilcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Bilcenter AB
(org.nr 556354-5911)
Gullbernavägen 31 (visa karta
)
371 47 KARLSKRONA Jobbnummer
9461660