Rapp Personal & Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Borås2021-06-292021-06-29Borås Bilhall AB är återförsäljare av Honda samt Isuzu Pick Up och grundades 1979.Vi är 10 medarbetare som jobbar med försäljning, reservdelar och verkstad. Företaget ligger på Tvinnargatan 13 Brämhult där det legat i 40 år.Vår verkstad/reservdelar är certifierade för Fiat Proferssional, Honda samt Isuzu pick up och vi jobbar med bilar upp till 5 ton. Fiat och Honda har vi jobbat med under lång tid men Isuzu Pick Up sedan hösten 2018.Borås Bilhall är det lilla bilföretaget med det stora hjärtat där kunden är huvudperson.När nu en av våra meriterade husbilstekniker uppnått pensionsåldern söker vi hans ersättare.Vill du vara en av de viktiga kuggarna i vår kundmottagning?Gillar du att ha många bollar i luften samtidigt?Då är du den vi söker till tjänsten som kundmottagare / Reservdelssäljare.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att ta emot kunder i vår kundmottagning och där boka in och ta emot kunders bilar inför service samt hjälpa kunder de med deras behov av reservdelar.För att lyckas och trivas i denna roll ser vi att du trivs med det sociala bemötandet i varje dag. Du bör även ha erfarenhet från fordonsbranschen sedan tidigare då det är viktigt att kunderna känner sig trygga med din kunskap.Skicka din ansökan snarastVi kommer att sköta urval och intervjuer löpande.RAPP Personal & Rekrytering är ett innovativt konsultföretag som präglas av driv, professionalism och mervärde. Vi är ett mindre företag med stora resurser som står för ett personligt engagemang och säkra processer. Vi vill ligga i framkant med våra kunder och ser att kundanpassade personal & rekryteringslösningar gynnar istället för färdiga traditionella paket.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Snarast TillsvidareanställningmånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-29RAPP Personal & Rekrytering AB5837498