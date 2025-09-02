Kundcentermedarbetare
2025-09-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Helsingborgshem är ett modernt bostadsföretag med 12000 lägenheter i över 30 bostadsområden. Vi strävar efter att utveckla boenden, stadsdelar och service som matchar olika livsstilar och behov. Vill du vara med och göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i för en mångfald av människor? Läs mer på www.helsingborgshem.se.
Kundcentermedarbetare till Helsingborgshem
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande jobb där du får hjälpa människor varje dag? Nu söker vi en serviceinriktad och engagerad medarbetare till Helsingborgshems Kundcenter!Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Om jobbet
På vårt Kundcenter på Drottninghög är vi den första kontakten för våra kunder - både befintliga och blivande hyresgäster. Här hanterar vi allt från felanmälningar och uthyrningsfrågor till bokningar av lokaler och val av bostadsunderhåll. Vi hjälper våra kunder via telefon, mejl och chatt för att ge snabb och proffsig service.
Kvalifikationer (rubrik)
Vad du kommer att göra
• Svara på inkommande frågor via telefon och mejl
• Registrera och boka felanmälningar
• Hjälpa kunder i uthyrningsprocessen och boenderelaterade ärenden
• Registrera övriga inkommande ärenden
• Övrigt förekommande administrativa uppgifter
Vem vi söker
• Du har en avslutad eftergymnasial utbildning, gärna inom service eller fastighet, eller annan motsvarande erfarenhet av kundservice
• Du har goda datakunskaper och administrativ förmåga
• Du talar och skriver svenska och engelska flytande - ytterligare språk är meriterande
• Du är serviceinriktad, tillmötesgående och trivs i en roll där du får hjälpa andra
• Du är flexibel, ansvarstagande och gillar att arbeta både självständigt och i team
Tjänsten är ett vikariat under 1 år, start enligt överenskommelse.
Vi rekryterar löpande, sista ansökningsdag 20 september 2025. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Har du frågor? Kontakta Kundsupportchef Jenny Stenström på jenny.stenstrom@helsingborgshem.se
.
Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtester. Anställning förutsätter godkända resultat.
Välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Jenny Stenström, Kundsupportchef, jenny.stenstrom@helsingborgshem.se
Arbetsplats
Regementsvägen 2
254 57 Helsingborg Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
http://www.helsingborgshem.se
Kundsupportchef
