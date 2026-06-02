Kundcenterchef till Ramirent!
2026-06-02
Vill du leda med både hjärta och affärsfokus? Du har helhetsansvar för kundcentret, leder verksamheten framåt och är en närvarande, prestigelös ledare som vid behov kliver in och stöttar i det dagliga arbetet.
Ramirent är ett av Europas ledande maskinuthyrningsföretag och levererar maskin- och säkerhetslösningar till byggbranschen och industrin. Med kundcenter från Kiruna till Trelleborg och verksamhet i nio länder är Ramirent en stabil och växande aktör. Sedan 2019 ingår bolaget i Loxamgruppen – Europas största maskinuthyrningsbolag.
Här arbetar man efter värderingen "Smooth Service with a Smile" – ett löfte om att möta både kunder och kollegor med respekt, engagemang och en positiv attityd. Du blir en del av en arbetsplats med stark sammanhållning, god stämning och stora möjligheter att utvecklas.
Om rollen:
Som Kundcenterchef har du det övergripande ansvaret för kundcentrets resultat, personal och dagliga drift. Rollen är både strategisk och operativ – du leder teamet framåt samtidigt som du finns nära verksamheten och stöttar där det behövs.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda, coacha och utveckla teamet – inklusive medarbetar- och lönesamtal
Säkerställa en trygg arbetsmiljö och driva det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
Ekonomiskt ansvar: budget, fakturahantering och uppföljning av resultat
Driva försäljning och bygga långsiktiga kundrelationer, inklusive kundbesök
Samverka med andra kundcenter inom distriktet för erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd av Ramirent och vi på StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen. Det är en heltidstjänst med arbetstiderna 07-16 och du arbetar på deras kundcenter i Karlstad. Tjänsten förväntas starta upp så snart vi funnit rätt kandidat. Övriga frågor hänvisas till ansvarig rekryterare.
DETTA SÖKER VI
Vi söker en trygg, tydlig och affärsdriven ledare som kan skapa struktur och stabilitet i en verksamhet där tempot är högt.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har tidigare erfarenhet av ledarskap eller chefskap, gärna i en operativ miljö
Är tydlig och konsekvent i ditt ledarskap, och trygg i att hålla riktning även när det blåser
Har förmågan att sätta ramar, följa upp och säkerställa efterlevnad av rutiner och arbetssätt
Är prestigelös och närvarande – du stöttar teamet i vardagen och är inte rädd för att själv ta i där det behövs
Har lätt för att skapa förtroende hos både medarbetare och kunder genom en tydlig kommunikation och säkerställer att alla vet vad som gäller
Är strukturerad, proaktiv och van att ta ansvar för resultat
Har god datorvana och behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande: erfarenhet av försäljning, maskinuthyrning eller byggbranschen samt kännedom om branschens terminologi och processer.
