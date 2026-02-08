Kundbokare
Medla Sverige AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-02-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medla Sverige AB i Göteborg
, Borås
, Helsingborg
, Kristianstad
, Linköping
eller i hela Sverige
Om BraElpris
BraElpris vision är att inget företag ska betala onödiga elkostnader.
Detta uppnår vi genom att våra kunder får en personlig elförvaltare som analyserar och tillhandahåller våra kunders elavtal. Genom ett gediget samarbete med flera av Sveriges ledande elleverantörer kan vi hjälpa våra kunder att få det bästa elavtalet på marknaden.
2023 har varit vårt starkaste år hittills och vi söker nu att utöka vår personalstyrka.
Om Produkten
Vi erbjuder våra kunder en personlig elförvaltare som sköter företagens upphandling av elavtal. Vi erbjuder de bästa priserna på marknaden och har alltid prisgaranti. Företagen sparar i genomsnitt mellan 20 % - 40 % på sin elräkning vilket är ett uppskattat tillskott i ekonomin.
Faktum är att vi är så säkra på vår tjänst att vi inte tar betalt om vi inte kan göra en besparing åt kunden.Publiceringsdatum2026-02-08Om tjänsten
Som kundbokare ansvarar du för att ta första kontakten med nya kunder.
Du kommer att kontakta företag i olika storlekar för att erbjuda våra tjänster.
Då tjänsten inte kostar kunden något om de inte gör en besparing är det en extremt förtroendegivande produkt som är lätt att få kunden att tycka om.Kvalifikationer
Vi ser att du är van att prata i telefon och inte har problem att prata med nya människor.
Du gillar att ta kontakt med nya människor och har en naturlig social begåvning.Ersättning
Lönen är baserad på en fast lön samt provision.
Den fasta lönen finns som en trygghet för att du alltid ska få betalt för ditt arbete oavsett resultat.
Du har även en provision som gör att du själv kan påverka hur mycket du tjänar.
Övrig information
Då vi är i en kraftig tillväxt finns stora möjligheter för avancemang inom bolaget.
Rekrytering sker löpande så vänta inte md din ansökan. Ersättning
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.BraElpris.se Arbetsplats
BraElpris Jobbnummer
9729531