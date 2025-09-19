Kundansvarig för Bostadsrättsföreningar

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-09-19


Nästa steg i fastighetskarriären? Fokusera på BRF och bygg långsiktiga relationer!

2025-09-19

Vi söker en driven och passionerad person som vill ta nästa steg i karriären och bli specialist på försäljning och relationsbyggande mot bostadsrättsföreningar (BRF).

I denna tjänst arbetar du helt och hållet med BRF-marknaden, där ditt fokus ligger på att både etablera nya kundkontakter och utveckla våra befintliga samarbeten. Du kommer att vara en central del i att bygga upp och stärka vår position som den självklara partnern för bostadsrättsföreningar - från första telefonsamtalet till väl förankrade avtal och långvariga samarbeten. I denna roll jobbar du endast Måndag - Fredag och slipper helger!

Aktivt bearbeta nya och befintliga bostadsrättsföreningar genom telefon, möten och uppföljning.
Driva hela säljprocessen - från första kontakt till avslutad affär.
Identifiera affärsmöjligheter och utveckla långsiktiga samarbeten.
Följa upp leads och skapa skräddarsydda erbjudanden.
Samarbeta nära teamet för att maximera resultat och kundnöjdhet.

1-2 års erfarenhet som mäklare.
God kunskap om fastighetsmarknaden och bostadsrättsföreningars behov.
Dokumenterad erfarenhet av försäljning och kundbearbetning.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.

Resultatdriven och målmedveten.
Social och kommunikativ med förmåga att bygga förtroende.
Strukturerad och självständig i ditt arbetssätt.
Flexibel och lösningsorienterad med hög energi i vardagen.

Låter det intressant? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Vid frågor är du varmt välkommen att maila ansvarig rekryterare Amir Sten på amir@kraftsam.se

Månadslön - Fast plus rörlig lön

Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb.

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se

9517204

