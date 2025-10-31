Kultur- och fritidssamordnare
Åre Kommun, Medborgarservice / Administratörsjobb / Åre Visa alla administratörsjobb i Åre
2025-10-31
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åre Kommun, Medborgarservice i Åre
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Kultur och Fritidssamordnaren har till uppgift att samordna, utveckla och stödja kommunens arbete med kultur och fritidsverksamhet och föreningsliv. Rollen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för meningsfull fritid, främja kulturlivet samt delaktighet och livskvalitet för kommunens invånare särskilt för barn och unga. Arbetet innebär både ett strategiskt och utvecklande arbete
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Medverka i framtagande och genomförande av kommunens kultur och fritidspolitiska mål och strategier.
* Driva och utveckla projekt och samverkan som främjar ett aktivt och inkluderande kultur- och fritidsliv.
* Arbeta för ökad tillgänglighet och jämlika möjligheter till kultur och fritid för alla grupper i samhället.
* Ge stöd till det lokala föreningslivet, studieförbund och kulturutövare.
* Samordna kommunens kulturarrangemang, utställningar och evenemang.
* Bidra till utveckling och samordning av fritidsanläggningar, aktivitetsytor och mötesplatser.
* Stödja samverkan och delta i nätverk mellan kommun, föreningar, skolor och andra aktörer kring kultur och fritid.
* Besvara motioner och medborgarförslag mm kring Kultur och fritidsärenden.
* Sprida information om kommunens kultur- och fritidsutbud och möjligheter till stöd och samverkan.
* Följa upp kommunens kultur och fritidsverksamhet genom statistik och rapporter.Kvalifikationer
* Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens genom erfarenhet.
* Erfarenhet och kunskap från föreningsliv och kultur och fritidsområdet är meriterande.
Du kan arbeta enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Som person är du prestigelös och har fokus på det gemensamma målet samt kan hitta snabbt lösningar på eventuellt uppkomna problem.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285789". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre kommun
(org.nr 212000-2494) Arbetsplats
Åre Kommun, Medborgarservice Kontakt
Enhetschef kultur och fritid
Anette Lundin Grip anette.lundin.grip@are.se 0647-16214 Jobbnummer
9582581