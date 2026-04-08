Kriminalvårdare till Transportavdelningen - Borås
2026-04-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
Du kommer att tillhöra Transportavdelningens nyöppnade kontor i Borås.
Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare inom TA ingår du i ett team som består av två till fyra personer där alla ansvarar för olika roller i genomförandet av klienttransporter. Du möter en stor variation av klienter i varierande åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter. Du visiterar, belägger med fängsel och bevakar klienten under transport.
TA:s uppdrag är omväxlande och det innebär att din arbetstid kan variera från dag till dag. Kvälls-, natt- och helgarbete kan ingå. Tiderna i schemat är ramtider, vanligtvis 8:00-17:00. Nationellt är det vanligare att man är färdig innan ramtiden är slut samt i de flesta fall har man oförändrad starttid. Ramtid innebär att arbetsgivaren kan ändra start- och sluttiden. Ändringar meddelas innan föregående arbetspass är slut. Till exempel kan ett pass bli mellan klockan 7:00-19:00 (12 timmar) eller 09:00-16:00 (7 timmar). Arbetstiden stäms av var tredje månad. Har du arbetat mer än tänkt så får du övertidsersättning. Har du arbetat mindre än det så får du ändå ut din normala lön.
Du inleder din anställning på arbetsplatsen där du får en introduktion under tre veckor. Observera att delar av introduktionen kommer att genomföras i Göteborg. Efter en period av tjänstgöring erbjuds du en plats på kriminalvårdens grundutbildning som är obligatorisk och omfattar 8 veckor. Du kommer även att utbildas i bärande av OC-spray. Du får lön under hela utbildningstiden. Under provanställningen genomförs löpande bedömningar för din möjlighet till tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
* God datorvana
* B-körkort och god körvana
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet inom relevanta områden, exempelvis kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri, vård och omsorgsarbete, serviceyrken
* Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik och konflikthantering
* Andra relevanta språkkunskaper
* C-körkort
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317942".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
400 60 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Kriminalvården, Transportsektionen Västra Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Åsa Gabrielsson asa.gabrielsson@kriminalvarden.se
