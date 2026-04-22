Kravanalytiker / IT-strateg inom IT-arbetsplats
Vi söker nu en erfaren kravanalytiker/IT-strateg till ett sjukhusgemensamt uppdrag inom området IT-arbetsplats. Uppdraget innebär att leda arbetet med att samla in, analysera och strukturera krav från flera verksamheter med många intressenter, och att bidra till en gemensam målbild och roadmap för framtidens digitala arbetsmiljö.
Om uppdraget
Kunden har ett behov av att utveckla och harmonisera området IT-arbetsplats, inklusive användarnas digitala arbetsmiljö, klientplattformar, kringutrustning, identitets- och åtkomstlösningar samt tillhörande tjänster och förvaltningsprocesser.
Som konsult kommer du att arbeta nära berörda verksamheter, serviceförvaltning och leverantör. Rollen innebär att skapa en sammanhållen kravbild, identifiera gemensamma behov och skillnader mellan verksamheter samt ta fram strategiska rekommendationer för fortsatt utveckling.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att:
Leda kravinsamling och analysarbete inom IT-arbetsplatsområdet.
Planera och genomföra workshops och intervjuer med flera intressenter.
Sammanställa, strukturera och dokumentera verksamheternas behov och krav.
Identifiera gemensamma behov, prioriteringar, skillnader, risker och beroenden.
Genomföra nulägesanalys, gap-analys och omvärlds-/teknikanalys.
Ta fram strategisk målbild, principer och vägval för området.
Utarbeta en övergripande plan/roadmap för fortsatt utveckling.
Stödja organisationen i dialogen med aktuell IT-leverantör.
Ta fram beslutsunderlag och rekommendationer för prioriterade initiativ och nästa steg.
Obligatoriska krav
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet av strategiskt IT-arbete, exempelvis framtagande av IT-strategier, målbilder eller roadmaps.
Dokumenterad erfarenhet av att leda kravinsamling och analysarbete i större och komplexa organisationer med många intressenter.
Erfarenhet av dialog och styrning i relation till IT-leverantörer.
God kunskap om moderna lösningar inom IT-arbetsplats, inklusive:
klientplattformar och endpoint management
identitets- och åtkomsthantering, IAM
applikationsdistribution och applikationshantering
digital arbetsmiljö och användarupplevelse
Förståelse för molnbaserade arbetsplatstjänster och hybridlösningar.
God kunskap om informationssäkerhet kopplat till klientmiljöer.
Dokumenterad erfarenhet av att planera och genomföra workshops och intervjuer.
Erfarenhet av att strukturera och dokumentera kravbilder.
Erfarenhet av att ta fram strategiska rekommendationer och beslutsunderlag.
Förmåga att tillämpa etablerade metoder för målbildsarbete, nulägesanalys, gap-analys och roadmap-planering.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Referensuppdrag
Konsulten ska kunna uppvisa två relevanta referensuppdrag av motsvarande karaktär.
Minst ett av referensuppdragen ska ha varit för en organisatoriskt komplex kund med flera nivåer och intressenter samt minst 5 000 arbetsplatser. Minst ett uppdrag ska ha varit inom offentlig sektor. Båda uppdragen ska ha pågått i minst sex sammanhängande månader och ha genomförts helt eller delvis under de senaste tre åren.
Komplettering med referensuppdrag kan ske senare.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Längre erfarenhet av förstudier eller utredningar kopplade till kravfångst och kravspecifikation inom IT-arbetsplats.
Erfarenhet av att leda, ansvara för och samordna kravfångst inom IT-arbetsplats.
Erfarenhet av att arbeta med hela projekt, från förstudie/utredning till slutleverans.
Erfarenhet från offentlig sektor, vård eller större komplexa organisationer.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, kommunikativ och trygg i att leda dialog med många olika intressenter. Du har förmåga att skapa tydlighet i komplexa miljöer, väga samman olika behov och formulera rekommendationer som kan ligga till grund för strategiska beslut.
Du är van att arbeta både verksamhetsnära och tekniskt orienterat, och kan översätta behov, risker och möjligheter till en konkret och genomförbar roadmap.
Omfattning och ansökan
Uppdraget avser en erfaren konsult inom kravanalys, IT-strategi och IT-arbetsplats. Mer information om omfattning, startdatum och praktiska förutsättningar lämnas vid dialog.
Är du intresserad? Skicka in ditt CV och en kort beskrivning av hur din erfarenhet matchar kraven ovan.
Vi erbjuder
32 dagars semester
friskvårdsbidrag
tjänstepension
kompetensutveckling
ett tight team som stöttar varandra Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agil arbetskraft Sverige GF AB
