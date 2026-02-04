Kravanalytiker
2026-02-04
Vi söker en Kravanalytiker till en myndighet inom elkraft.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som kravanalytiker innebär ansvar för att identifiera, analysera, dokumentera och kommunicera funktionella och icke-funktionella krav i ett eller flera utvecklingsprojekt. Kravanalytikern fungerar som en brygga mellan verksamhet, projekt, leveransteam och leverantörer och säkerställer att lösningar utvecklas i linje med verksamhetsbehov, användarvärde och tekniska förutsättningar. Arbetet sker i projektform med nära samarbete med användare såsom data scientists och kraftsystemanalytiker samt andra intressenter. Uppdraget bedrivs i en miljö med höga säkerhetskrav, där både inköpta och egenutvecklade on-prem-lösningar används. Rollen kan under avtalsperioden även övergå till arbete i ett agilt leveransteam och kan omfatta arbetsuppgifter i närbesläktade roller såsom produktägare eller UX-designer. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Identifiera, analysera och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav genom workshops, användarintervjuer, observationer och dokumentstudier
Bryta ned krav i hanterbara och värdeskapande leveranser samt definiera acceptanskriterier
Säkerställa att krav är utvecklingsbara och testbara
Arbeta tätt tillsammans med verksamhetsexperter, projektmedlemmar, leveransteam och/eller leverantörer
Säkerställa att krav är tydliga, prioriterade, förstådda, kommunicerade och förankrade hos olika intressenter
Ansvara för spårbarhet av krav genom hela utvecklingskedjan
Medverka i kontinuerlig förbättring av arbetssätt, dokumentation och kravprocesser
Stödja test och kvalitetssäkring genom kravvalidering och granskning av testfall
Ge metodstöd inom kravhantering till verksamhetsspecialister och kravställare
Utforma eller revidera arbetsprocesser för mottagandeorganisationen
Delta i offentliga upphandlingar vid kravställning och upphandling av ny applikation
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskole/universitetsutbildning 120p/180hp inom IT, elektroteknik, eller annanrelevant motsvarande utbildning.
Minst 10 års arbetslivserfarenhet, varav minst 5 under de senaste 10 åren, somkravanalytiker inom IT, omfattande kravställning av både funktionella och ickefunktionella krav.
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som kravanalytiker med agila metoder såsomUser stories, MVP, etc
Minst 5 års erfarenhet av att arbeta med kravverktyg t.ex. Jira, Azure Devops.
Minst 2 års erfarenhet, under de senaste 10 åren, av teknisk kravställning avapplikationer i IT-miljö med höga säkerhetskrav.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet, under de senaste 10 åren, av kravställning av analysapplikationer som hanterar och bearbetare stora datamängder.
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Meriterande
Minst 2 års erfarenhet av arbete som produktägare och/ellerUX-designer.
Minst 2 års erfarenhet av kravställning av nätberäkningsprogram eller annan programvara förkraftsystemanalys.
Minst 2 års erfarenhet av arbete i kraftsystembranchen.
Övriga krav
Säkerhetsprövning: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
