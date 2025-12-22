Kraftsystemanalytiker
2025-12-22
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Munkfors
, Torsby
, Tanum
, Linköping
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största energibolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Vill du påverka och utvecklas? Bli Kraftsystemanalytiker i ett engagerat och innovativt team hos Ellevio!
Om rollen som Kraftsystemanalytiker
Som Kraftsystemanalytiker hos oss bidrar du på ett avgörande sätt till att säkerställa hållbara och välfungerande nätlösningar för både regionnät och lokalnät. Du arbetar med nätutredningar där du tar fram olika alternativ som analyseras både tekniskt och ekonomiskt. Bland dina uppgifter ingår bland annat belastnings- och felströmsberäkningar, elkvalitetsfrågor samt att ta fram långtidsplaner för nätåtgärder. Dataanalys blir alltmer centralt och utredningar görs både i nätberäkningsprogramvara och med hjälp av programmeringsskript.
Rollen innebär nära samarbete med nätplanerare, projektledare och underhållsplanerare - därför är både teknisk nyfikenhet och samarbetsförmåga viktiga egenskaper. Du ingår i ett engagerat och positivt team som drivs av utmaningar och spännande projekt, där vi ständigt arbetar med verksamhetsutveckling för att förbättra våra arbetsmetoder.
Som Kraftsystemanalytiker får du möjlighet att arbeta med intressanta frågor och utvecklas inom ditt yrke, samtidigt som du spelar en nyckelroll i vårt arbete för framtidens elektrifierade och hållbara samhälle.
Din stationeringsort är på vårt kontor i Karlstad eller i Kungsbacka.
Om dig
För att du ska passa och trivas i rollen som Kraftsystemanalytiker hos oss behöver du ha ett strukturerat och noggrant tillvägagångssätt i ditt arbete. Du är lösningsorienterad och har fallenhet för det analytiska och löser frågeställningar och problem på ett långsiktigt sätt och har god förmåga att se logik och samband. Vidare behöver du ha god samarbetsförmåga då rollen innebär samarbete både såväl internt med kollegor i olika team och på olika avdelningar som externt med kunder och entreprenörer.
Vi ser helst att du har en civilingenjörsutbildning inom elkraft eller annan högskoleutbildning med inriktning mot elkraft. Om du saknar utbildning inom elkraft behöver du ha motsvarande kompetens från tidigare arbetslivserfarenhet och då arbetat några år med kraftsystemanalys, nätberäkningar eller nätplanering.
Du har kunskaper i PSS/E, Netbas eller liknande beräkningsprogramvara för maskade regionnät alternativt beräkningar lokalnät. Kunskaper inom programmering och dataanalys är meriterande. Du behöver också kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi för 2026 blivit utnämnda till Karriärföretag för sjätte året i rad!
Vi arbetar ständigt för ett hållbart och utvecklande arbetsklimat där jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet. Till exempel finns ELLE-nätet, Ellevios interna kvinnliga nätverk, och vi utbildar alla anställda i kollektiv intelligens för att skapa förutsättningar för ökad samverkan och trivsel.
Vi erbjuder dessutom flexibel arbetstid och, i dialog med din närmsta chef, möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Om du vill ta reda på mer:
Bra för dig att veta
Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 11 januari.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mirja Saarväli på mirja.saarvali@ellevio.se
eller på tel. 0732 02 69 50 alternativt vår rekryterare Fatou Thunblad på fatou.thunblad@ellevio.se
. Under veckorna 52 till vecka 2 har vi julledigt, men vi återkommer till dig så snart vi kan när vi är åter på plats.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Eftersom den aktuella tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass genomför vi också, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), en säkerhetsprövning innan anställning.
