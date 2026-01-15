Korvmakare av unika korvar
2026-01-15
Gotlands Korvfabrik och Växtchark tillverkar både kött- och växtbaserade hantverksdelikatesser i G:a sockerbruket i Roma. Vi arbetar med lokala råvaror och fokuserar på hög kvalité. Våra produkter säljs i vår egna gårdsbutik i Roma, till restauranger och butiker på Gotland och fastlandet. Vi arbetar med ekologisk och KRAV-märkt produktion.
Nu söker vi ytterligare en kollega till korvfabriken. Arbetet innefattar bla tillverkning av livsmedel som korvar, charkuterier, fermenteringar. I arbetet ingår också uppgifter som städning, disk, packning, märkning samt tillagning av mat i vår servering. Huvudsakligen är arbetet i produktion men du kommer även vara grillansvarig i vår servering i gårdsbutiken. Även inhopp på event, catering och arbete i vår gårdsbutik kan förekomma. Tunga lyft kan förekomma.
Tjänsten tillsätts i februari/mars och pågår fram till september med chans till förlängning.
Vi vill att du:
• Har hjärtat på rätt ställe
• Har ett brinnande intresse för hantverk och mat
• Älskar korv
• Bidrar med positiv energi
• Gillar när det händer saker men kan hantera monotona moment
• Gillar ordning och är noggrann
• Har erfarenhet av att hantera livsmedel och hygienrutiner
• Självgående och ansvarsfull
Vi prioriterar personlighet och driv framför meriter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@gotlandskorvfabrik.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Korvmakare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gotlands korvfabrik
https://gotlandskorvfabrik.se/
622 54 ROMAKLOSTER
Gotlands korvfabrik, AB Jobbnummer
9686435