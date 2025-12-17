Korttidsvikarie inom förskolorna 2026
Munkedals Kommun / Barnskötarjobb / Munkedal Visa alla barnskötarjobb i Munkedal
2025-12-17
, Uddevalla
, Färgelanda
, Lysekil
, Sotenäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Munkedals Kommun i Munkedal
, Lysekil
eller i hela Sverige
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden. Kultur och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola och kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning samt elevhälsan. Avdelning förskola innefattas av kommunens alla förskolor och dagbarnvårdarna samt kultur och fritid bestående av bibliotek, kulturskolan och ung fritid.
Är du nyfiken på att arbeta med barn i åldern 1-5 år? Då vill vi gärna ha en dialog med dig!
Är du varm, nyfiken, engagerad och har lätt för att engagera andra? Vill du vara en god förebild för barn och växa som person genom erfarenhet som ledare i förskolan? Då vill vi att du ska söka till oss för möjligheten att arbeta som timvikarie inom våra förskolor.
Vi söker nu dig som vill arbeta hos oss på våra förskolor när ordinarie personal är frånvarande. I Munkedals kommun har vi förskolor belägna i Hedekas, Hällevadsholm, Dingle, Stale och Munkedals centrum. Du lär känna olika arbetsplatser, samtidigt som du skaffar dig värdefulla meriter inför framtiden.
Vi erbjuder dig
- möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och aktivt bidra till att utveckla verksamheten.
- samarbete med engagerade kollegor som är stolta över sin arbetsplats.
Beskrivning av arbetet
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare, där du som korttidsvikarie ersätter ordinarie personal vid dess frånvaro. Att vikariera i barngrupp innebär att hjälpa och inspirera barnen i deras aktiviteter. Aktiviteterna sker både utomhus och inomhus varje dag och innefattar allt från lek, kreativt skapande, läsa böcker till samling och påklädning. Att skapa en varm, trygg och positiv lärmiljö, samt stödja barnen i deras personliga utveckling och lek är alltid det centrala. Förskolans verksamhet styrs av skollagen och uppdraget beskrivs i förskolans läroplan, LPFÖ 18. Vår förskoleverksamhet bedrivs i relation till de lagar och styrdokument som finns att förhålla sig till.
Arbetstiden är förlagd mellan 06.00-18.00, måndag - fredag. Ofta krävs det att du kan hoppa in med kort varsel.
Du lägger dig själv tillgänglig i vårt vikariehanteringssystem. För att skapa en kontinuitet ser vi helst att du ligger tillgänglig minst 10 dagar i månaden.
Vi söker dig som
- har genomfört gymnasiet med godkända betyg.
- förstår skriftlig och muntlig information samt kommunicerar väl på svenska.
- meriterande om du har utbildning eller tidigare erfarenhet inom förskola
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi värdesätter din förståelse och empatiska förmåga att möta barns olikheter där de befinner sig, likaså din flexibilitet och förmåga att ta egna initiativ. Du är trygg i dig själv och utför dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och samarbetar väl med andra.Publiceringsdatum2025-12-17Anställningsvillkor
- Vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.
- Vi kommer att använda oss av språktester för att verifiera din förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
- Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan redan idag!
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/106". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals kommun
(org.nr 212000-1330) Arbetsplats
Kultur och utbildningsförvaltningen, Avdelning förskola Kontakt
Linda Svanberg 0524-799526 Jobbnummer
9648711