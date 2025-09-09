Korttidsfamilj
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Inom omsorgen ger vi stöd och service till personer med funktionsnedsättningar av olika slag.
Vi arbetar för att underlätta och stödja våra brukare till att klara det praktiska i vardagen. Målet är att brukarna skall få ett så självständigt liv som möjligt. Med den enskilde i centrum arbetar vi utifrån vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Är ni intresserade av att vara en till i familjen, under vissa veckodagar eller helger? Då är detta något för er. Vi söker er som har tid, intresse och engagemang att stödja ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Att vara korttidsfamilj innebär att ett barn/ungdom med funktionsnedsättning kommer på besök under planerade helger eller dygn på vardagarna. Besöken hos korttidsfamiljen blir värdefull avlastning för anhöriga samtidigt som barnet/ungdomen får tillfälle till miljöombyte.
Att vara korttidsfamilj är ingen anställning utan ett uppdrag. Som korttidsfamilj får ni ett arvode som ersättning för uppdraget och en omkostnadsdel som ska täcka utgifter för exempelvis mat och aktiviteter. Arvodet och omkostnadsersättningen följer Sveriges kommuner och regioners riktlinjer.
Vad händer efter att du har ansökt? Vi går igenom de ansökningar vi får in löpande och innan ett uppdrag kan påbörjas behöver vi göra en utredning av familjen innan uppstart av uppdraget som korttidsfamilj.
Vem är du?
Som korttidsfamilj behöver ni inte ha någon speciell utbildning, det viktiga är att ni tycker om barn och ungdomar samt vill göra en insats för någon. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att vara korttidsfamilj men det är meriterande om du har erfarenhet av barn eller ungdomar med funktionsnedsättningar. Det är även meriterande om du har en utbildning med inriktning mot barn, vård- och omsorg eller pedagogik.
När du arbetar med barn och ungdomar måste du enligt lag lämna ett utdrag från polisens
belastningsregister,https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/.
Det kan ta upp till två veckor innan du får ditt utdrag. Det går bra att du skickar din ansökan till oss innan utdraget kommit. Om du blir kallad till intervju tar du med utdraget då eller skickar in det senare men innan du har visat upp det i original får du inte börja arbeta.
Varmt välkommen med din ansökan.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
