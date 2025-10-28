Kontorschef Rusta o matcha 2
2025-10-28
JCS rekryterar personal till olika positioner inom Utbildning, HR, Lön, Ekonomi, Administration, Marknad & Kommunikation. I våra processer arbetar vi alltid i team från start till slut - med kravprofilsmöte, urval, intervju, referenstagning, anställning och regelbunden uppföljning med våra kunder och konsulter.
• -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontorschef Rusta o matcha 2
Vi söker dig som är eller har varit anställd som kontorschef/huvudansvarig. Uppdraget gäller Arbetsförmedlingen upphandling Rusta och matcha 2, och den vi söker skall vara vår verksamhetsansvarig för tjänsten.
Det är inte i första hand en coach vi söker. Arbetet går ut på att leda vår verksamhet där vi hjälper våra kandidater till arbete, studier eller praktik. Vi arbetar i en miljö där det finns möjligheter att utvecklas och utforma egna arbetsmetoder. Din egen kreativitet sätter gränserna.
För att uppfylla våra kvar önskar vi att du uppfyller något av kraven nedan.
Alt1: Du har studerat minst 120 högskolepoäng med huvudinriktning inom
något/några av följande
• Arbetsliv
• Organisation och personalarbete
• Studie- och yrkesvägledning
• Företagsekonomi
• Psykologi
• Beteendevetenskap
• Arbetsterapeututbildning
• Socionomutbildning
• Samhällsvetenskap
• Pedagogik
Alt2 Du har minst 3 års arbetslivserfarenhet, de senaste 5 åren
motsvarande heltid inom följande
• Arbetsledning med personalansvar
• Rekrytering
• Omställningsarbete för arbetssökande
• Studie- och yrkesvägledning
• Handläggning i personalfrågor (ej enbart personaladministration)
• Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
• Arbete med social- och grupp-psykologi
• Karriärvägledning
Bifoga referenser i ansökan enligt rubrik.
För frågor kring tjänsten,
Daniel Nymanrekrytering@post.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: rekrytering@post.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Termino C 13861 AB
(org.nr 556698-4976)
Birger Jarlsgatan 57 (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Jcs i Göteborg AB Jobbnummer
9577491