Kontorist och översättare/tolk

Orient translator / Administratörsjobb / Malmö
2026-01-13


Visa alla administratörsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Orient translator i Malmö

Söker en kvinnlig kontorist till vår översättnings kontor på Rosengård centrum i Malmö.
Våra kunder behöver hjälp med att översätta dokument, fylla i blanketter, hjälp med ärende hos olika myndigheter. Vi översätter dokument till myndigheter och privata aktörer i Sverige och utlandet. Vi tillhandahåller även tjänster så som utskrifter, skanning och fotografering.
Du som söker denna tjänst skall vara flytande i skrift och tal arabiska och svenska. Det är meriterande om du har goda kunskaper i engelska.
Anställningen kan påbörjas omgående.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: muhsenawad@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontorist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Orient translator
Adlerfelts Väg 4 F (visa karta)
213 65  MALMÖ

Kontakt
MUHSEN AWAD
muhsenawad@hotmail.com
0733735320

Jobbnummer
9682595

Prenumerera på jobb från Orient translator

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Orient translator: