Konsultuppdrag som Löneadministratör
Jurek Recruitment & Consulting AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Är du en engagerad och erfaren löneadministratör med skinn på näsan och en stark känsla för service? Vill du vara en del av en kreativ och lösningsorienterad organisation med god arbetsmiljö och engagerade chefer och medarbetare? För kunds räkning söker vi nu en självgående och serviceinriktad konsult för att täcka upp för en föräldraledighet. Är det du vi letar efter?
Om rollen:
Som löneadministratör hos vår kund kommer du att spela en central roll i ekonomifunktionen och ha det övergripande ansvaret för lönehanteringen för cirka 80-85 medarbetare. Detta är en bred roll där ditt främsta fokus kommer ligga på att säkerställa en korrekt och effektiv hantering av löner, inklusive tidrapportering och löneberedning. Du kommer också i samråd med HR att hantera frågor kopplade till kollektivavtal för både yrkesarbetare och tjänstemän.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta:
• Ansvara för hela löneprocessen, från tidrapportering till utbetalning.
• Samarbete med extern part för granskning av löner innan utbetalning.
• Stötta ekonomiavdelningen vid behov, framförallt inom leverantörsreskontran.Publiceringsdatum2025-09-01Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har en relevant utbildning inom ekonomi eller lön, och att du är väl insatt i kollektivavtal, särskilt inom byggbranschen. Du behöver ha skinn på näsan och vara beredd att ta egna initiativ, samtidigt som du är prestigelös och trivs med varierande arbetsuppgifter. En serviceinriktad attityd och förmåga att kommunicera effektivt med medarbetare på olika nivåer är avgörande för att du ska trivas och lyckas i rollen.
Dina personliga egenskaper:
• Självgående och strukturerad med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
• Stark förmåga att sätta gränser på ett hjälpsamt och diplomatiskt sätt.
• Prestigelös och flexibel med en vilja att bidra där det behövs.
• Positiv inställning och en förmåga att hantera många kontaktytor.
Vad vi erbjuder:
Du kommer att bli del av ett engagerat och sammansvetsat team på kontoret strax utanför Göteborg. Vår kund är en organisation som värdesätter mångfald och inkludering och rollen erbjuder en fantastisk möjlighet att bidra till och påverka verksamheten positivt under hela konsultuppdraget.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jenny Rosenqvist på jenny.rosenqvist@jurek.se
. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl med hänvisning till GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Kontakt
Jenny Rosenqvist Jenny.Rosenqvist@jurek.se Jobbnummer
9485464