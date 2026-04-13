Konsult inom fastighetsförvaltning och digitalisering
Är du nyfiken på hur digitalisering, arbetssätt och systemstöd kan utveckla fastighetsförvaltning? Har du ett intresse för PropTech och vill bidra i uppdrag där struktur och förändring möts?
Då kan du vara den vi söker! Nu rekryterar Svefa en konsult inom förvaltningsrådgivning till vårt kontor i Stockholm. Här får du kliva in i en roll nära kunder och bidra i utvecklingen av framtidens fastighetsförvaltning.
Hos oss arbetar du med frågor kopplade till digitalisering, effektivisering och utveckling av fastighetsförvaltning. Det här jobbet passar dig som har erfarenhet inom förvaltning, systemstöd eller implementering - kanske jobbar du i dagsläget som projektledare hos en systemleverantör, som förvaltare eller driftcontroller och är nyfiken på nästa steg?
Det här erbjuder vi dig
En utvecklande roll där du får arbeta i projekt inom digitalisering och förändring
Möjlighet att bredda din kompetens inom både förvaltning, processer och systemstöd
Ett team med hög kompetens där vi stöttar varandra och delar erfarenheter
En kultur präglad av engagemang, samarbete och vilja att skapa verklig nytta
Ett centralt kontor i Stockholm med kunniga kollegor inom fastighetsrådgivning
Det här kommer du göra
Som konsult hos oss hjälper du våra kunder att utveckla sin fastighetsförvaltning med särskilt fokus på digitalisering.
Vi arbetar både strategiskt och operativt: ibland i ett helikopterperspektiv där vi guidar kunder i hur deras digitala verktyg och arbetssätt kan utvecklas, och ibland mer hands-on i detaljer kopplade till system, processer och arbetssätt.
Du kommer bland annat att:
Bidra i kunduppdrag där digitalisering, arbetssätt, processer och systemstöd möts
Medverka i analyser, nulägeskartläggningar och utveckling av framtida arbetssätt
Stötta kunddialoger, workshops och framtagande av besluts- och arbetsunderlag
Driva delmoment i uppdrag, med stöd av seniora kollegor
På sikt ta större ansvar i leveranser och kundrelationer
Mer om jobbet
Du blir en del av ett kunnigt team i Stockholm, där vi sitter i fina lokaler mitt i city. Här får du möjlighet att utvecklas i konsultrollen, arbeta nära affären och vara med och påverka hur branschen utvecklas framåt.
Det här söker vi
Vi söker dig som har ett genuint intresse för hur digitalisering och systemstöd kan utveckla fastighetsförvaltning.
Formellt ser vi att du:
Har en högskoleutbildning inom exempelvis fastighet, ekonomi, teknik eller IT
Har något eller ett par års erfarenhet av fastighetsförvaltning eller systemrelaterade roller
Gärna har erfarenhet av projektledning eller förändringsarbete (meriterande, inget krav)
Som person tror vi att du:
Trivs med att strukturera, utveckla och ta fram rutiner
Är kommunikativ och gillar att samarbeta med olika typer av roller
Är nyfiken och vill utvecklas vidare
Är du intresserad?
Vad roligt! Skicka in din ansökan i form av CV och en kort motivation.
För frågor, kontakta:
Henrik Engqvist, affärschef - 010-603 87 39, henrik.engqvist@svefa.se
Julia Wengse, HR-specialist - 010-603 87 42, julia.wengse@svefa.se
Vi arbetar med löpande urval och behandlar alla ansökningar konfidentiellt. Slutkandidater genomgår tester i samarbete med AON samt bakgrundskontroll.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120913".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svefa AB
https://www.svefa.se/
Kungsgatan 57
)
111 22 STOCKHOLM
Svefa Aktiebolag
HR Specialist
Julia Wengse julia.wengse@svefa.se
