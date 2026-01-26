Konstpedagog - timvikarie
2026-01-26
Om arbetsplatsen
Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museum, Helsingborgs kulturskola och Helsingborgs konsthall och Dunkers scener. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR. På Dunkers kulturhus öppnar Helsingborgs konsthall och i anslutning till den våra nybyggda ateljéer.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
I mars öppnar Helsingborgs konsthall på Dunkers kulturhus, och vi söker nu timanställda pedagoger för arbete i utställningarna och i de nya ateljéerna. Arbetet innebär bland annat att hålla workshops för barn och unga och att göra guidade visningar för våra vuxna besökare. Vi vill att du visar samtidskonst för vuxna och barn och att du tycker om att skapa och har erfarenhet av pedagogiskt arbete. Du ska vara flexibel och ha möjlighet att ta arbetspass på både vardagar och helger hos oss. Arbetstiden omfattar några arbetspass i måndaden. Det kan också innefatta sjukvikariat och semestervikariat.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom konstvetenskap eller en praktisk konstnärlig utbildning på eftergymnasial nivå.
Du ska ha ett stort intresse för den samtida konsten och sätter dig snabbt in i nya konstnärskap och tekniker.
För tjänsten vill vi att du har erfarenhet av socialt och/eller pedagogiskt arbete, gärna med barn och unga. Du pratar både svenska och engelska obehindrat.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Timanställning vid behov
Tillträdesdatum: 2026-03-01
Varaktighet: 2026-12-31
Antal tjänster: 3
Fackliga företrädare
