Konditor / deltid
Stadsbageriet i Stockholm AB / Bagarjobb / Stockholm
2026-01-23
Nu söker vi en Heltid KONDITOR!
Vi är ett anrikt hem konditori och bageri som även levererar till ett flertal olika caféer och företag i Stockholm. Vi har varit verksamma på samma adress sedan början av 1900 talet.
Vi är måna om vårt rykte och har höga förväntningar på att hålla hög kvalitet.
Svenska språket är krav
Vi växer och behöver dig. Du ska vara stresstålig och morgonpigg.
Du förväntas kunna baka klassiska svenska tårtor och bakverk.
Vi söker dig som är driven och som älskar ditt arbete. Nu söker vi en konditor!
MAILA in ditt CV till order@lindquists.nu
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: order@lindquists.nu
Detta är ett heltidsjobb.
Odengatan 27
113 51 STOCKHOLM
Lindquist Konditori
9702749