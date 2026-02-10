Konceptingenjör
2026-02-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Tidaholm
, Falköping
, Haninge
Husqvarna Group är en globalt ledande tillverkare av utomhusprodukter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Koncernen är också en europeisk ledare inom bevattningssystem för trädgårdar samt en världsledande aktör inom skärutrustning och diamantverktyg för bygg- och stenindustrin.
Hållbarhet är en integrerad del av deras verksamhet. Att skapa ett starkt företag rustat för framtiden kräver våra medarbetares uppfinningsrikedom och mod, ett framtidsinriktat ledarskap inom organisationen samt deras strategiska partners insikter.
Om rollenArbetet består av att utveckla, bygga och testa nya koncept av gräsklipparerobotar.Dina arbetsuppgifter
Utifrån en idé eller hypotes, starta upp arbetet (oftast på ett vitt papper) med att förstå problemet.
Samla in information från kunder, leverantörer samt benchmarka vad som finns för lösningar inom vår, men även andra industrier.
Göra en spec och kravlista på vad konceptet behöver uppfylla.
Starta upp med idéer på lösningar samt då konstruera de olika koncepten och delprototyperna
Bygga ihop prototyperna i vår egen lilla verkstad
Själv och tillsammans med testgruppen på AD utvärdera styrkor och svagheter i lösningarna. De olika koncepten och testerna loopas ganska många gånger.
Planera, dokumentera och leda sina områden i projektet. Ibland kan vi låna in någon konstruktör från R&D som hjälper till att konstruera koncepten.
Visa lösningar för Robotic ledningsgrupp för att förankra lösningar och koncept som sedan kan planeras in i produktroadmapp av Produktledningen och R&D
Transferera koncept till R&D och supporta samt hjälpa dem igång med produktprojektet.
Obligatoriska kravMinst 10 års erfarenhet av produktutvecklingsarbete inom mekanik
Gedigen erfarenhet av konceptutveckling, gärna från blankt papper till fungerande prototyp
Kan självständig driva och planera sina delar av projektet
Mycket goda kunskaper i Catia, för att snabbt kunna komma in i arbetet.
Erfarenhet av Teamcenter, som nu har ersatt Smartteam hos dem.
Bred teknisk kompetens och stort intresse för utveckling inom vårt område.
Kan tala och skriva både på svenska och engelska flytande.
Svenskt B-körkort
Du är en person som har ett genuint intresse för teknik och visar nyfikenhet på teknik. Du gillar att planera i förväg och tänker redan tidigt ut hur arbetet bäst kan genomföras. Dessutom prövar du gärna nya och ibland ovanliga idéer, och du tycker om att lösa problem. Eftersom din roll innebär kontakt med andra är det viktigt att du kommunicerar och är öppen - du delar gärna dina kunskaper och hjälper kollegor att lyckas.
UppdragsinformationUppdragsperiod: 16/2 - 31/12 2026
Placeringsort: Huskvarna
Omfattning: 100 %
Division: Husqvarna Forest & Garden Division
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
