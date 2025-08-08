Kompanifanjunkare till Sjukhusbataljonen
2025-08-08
Vill du ha en central roll i att utveckla och leda soldater och befäl? Vi söker nu en kompanifanjunkare som med sitt ledarskap, engagemang och erfarenhet kan stärka vår verksamhet och bidra till kompaniets utveckling.
Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. Vårt uppdrag är att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård, därutöver innebär uppdraget utveckling och försörjning av sjukvårdsmateriel och läkemedel. Sjukhusbataljonen verkar som Försvarsmaktens operativa fältsjukhusförband med insatsförmåga såväl nationellt som internationellt med betoning på ledning, logistik och sjukvård. Dessutom genomför förbandet värnpliktsutbildning. Personalkategorierna som finns på enheten är medicinalpersonal, officerare, soldater och värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kompanifanjunkare är du kompanichefens närmaste rådgivare i truppföring och daglig tjänst samt ansvarar för kompaniets rutiner, utbildningsnivå och stridsvärde. Du arbetar aktivt med att utveckla soldater och befäl genom handledning, utbildning och gott ledarskap. Vid övningar och insatser säkerställer du att kompaniet fungerar optimalt genom noggrann planering, samordning och uppföljning. I arbetsuppgifterna ingår att:
• Ansvara för kompaniets dagliga rutiner och utbildningsnivå.
• Stödja och avlasta kompanichefen i ledning och administration.
• Utveckla och handleda soldater samt yngre befäl.
• Delta i planering och genomförande av utbildningar och övningar.
• Bidra till utvecklingen av kompaniets taktiska förmåga.

Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd officersutbildning alt. reservofficersutbildning.
• God erfarenhet av truppföring och utbildning inom Försvarsmakten.
• Pedagogisk förmåga och erfarenhet av att handleda soldater och befäl.
• God fysisk status och uppfyller kraven enligt FM FysS.
• B-körkort.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en tydlig och inspirerande ledare med hög social kompetens. Du har förmågan att motivera och utveckla personal samt att skapa struktur och ordning i en dynamisk miljö. Du är initiativrik, lösningsorienterad och har en hög grad av ansvarskänsla. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av tjänstgöring i internationella insatser.
• Tidigare erfarenhet som plutonssergeant eller motsvarande befattning.
• Erfarenhet av stabsarbete och administration inom kompaniledning.

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Sex månaders provanställning tillämpas om du inte är anställd i Försvarsmakten idag.
Nivå: SO 7
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor såväl nationellt som internationellt kan förekomma liksom tjänstgöring kvällar och helger.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar om befattningen
Robert Hellström, tel FM växel: 031692000
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Christian Otterhäll, tel FM växel: 031692000
Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9450837