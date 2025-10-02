Kommunvägledare
2025-10-02
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Kommunstyrelsens förvaltnings uppgift är att stödja, ge service och se till att lagar och regler följs inom respektive expertområde, till våra kärnverksamheter i kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning består av avdelningarna ekonomi, administration, HR och löneenheten.
Kommunvägledare med fokus på service och turism - Välkommen till Medborgarcenter! Är du en person som sprider positiv energi, älskar att ge service och vill vara med och skapa en välkomnande upplevelse för både invånare och besökare? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en kommunvägledare till vårt Medborgarcenter - en central roll där du möter medborgare, turister, företag och andra besökare med värme, kunskap och engagemang.
Du blir en del av ett team som brinner för att ge professionell service och bidra till en attraktiv kommun.
Vi erbjuder dig
- Ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad för andra.
- Möjlighet att utvecklas inom service, kommunikation och turism.
- En arbetsplats som värdesätter samarbete, respekt och arbetsglädje.
Beskrivning av arbetet
Ditt arbete syftar till att skapa en positiv och hjälpsam upplevelse för alla som söker information och service från vår organisation. Du kommer att ha möjlighet att:
- Ge personlig och professionell service i vår reception och via telefon, e-post och digitala kanaler.
- Vara ett första ansikte utåt för kommunen - både för invånare och besökare.
- Ge information om kommunens verksamheter, lokala sevärdheter, evenemang och turistmål.
- Ta initiativ till att utveckla våra arbetssätt och serviceflöden med fokus på tillgänglighet och bemötande.
- Arbeta tvärfunktionellt med olika avdelningar för att säkerställa att våra invånare får korrekt och relevant information.
- Analysera medborgarnas behov och feedback för att kontinuerligt förbättra våra tjänster och verksamheter.
- Delta i utvecklingen av informationsmaterial och digitala plattformar för att underlätta tillgången till kommunens tjänster.
- Hantera kommunens posthantering, digitalbrevlåda och andra interna servicefunktioner.
Vi söker dig som:
- har en relevant eftergymnasial utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- har erfarenhet från turistinformation, reception eller liknande serviceyrken
- har god digital kompetens
- har goda kunskaper och kommunicerar tydligt i svenska språket, både muntligt och skriftligt
Som person är du initiativtagande, flexibel och har en passion för att skapa relationer! Som kommunvägledare i Munkedals kommun kommer du ha en avgörande roll i vårt team och bidra till att förbättra servicen för våra invånare. Vi letar efter någon som brinner för att hjälpa andra och som alltid sätter servicen i första hand. Du trivs i en varierad arbetsmiljö och är inte rädd för att ta egna initiativ för att lösa problem. Ditt engagemang och din förmåga att skapa goda relationer både internt och externt kommer att vara nyckeln till din framgång i denna roll.
Vi vill informera dig om
- Tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning.
- Vi kommer att använda oss av språktester för att verifiera din förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
- Vi vill gärna att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
