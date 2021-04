Kommunjurist till Tyresö kommun - Tyresö Kommun - Administratörsjobb i Tyresö

Tyresö Kommun / Administratörsjobb / Tyresö2021-04-13Vad vi gör och villAtt arbeta i en växande kommun är spännande.Du erbjuds möjligheter att vara med i ett dynamiskt utvecklingsarbete. Hos oss är ditt arbete viktigt och du gör skillnad. Våra ambitioner är höga och vi har starkt medborgarfokus. Välkommen till en arbetsplats som vill bli ännu bättre!2021-04-13Som kommunjurist är ditt uppdrag att vara juridiskt sakkunnig och att bistå kommunledning, nämnder och förvaltningar med juridisk rådgivning. Befattningen innebär att handlägga och föredra ärenden samt företräda kommunen vid domstolar och andra myndigheter. Kommunjuristen bistår kommunledningen med kvalificerat utredningsarbete och svarar för viss utbildning av anställda och förtroendevalda inom kommunjuridiska frågor. En viktig del i arbetet är att bevaka rättsutvecklingen och ta de initiativ som behövs för att kommunen ska vara uppdaterad på de regler som gäller.Rollen är omväxlande och stimulerande med uppgifter som rör ett brett spektrum av rättsområden. Kommunstyrelseförvaltningen svarar för kommunens övergripande styrning, planering och uppföljning av bland annat kvalitet, ekonomi, personalfrågor, lokalförsörjning och fastighetsförvaltning, samt ger stöd till den politiska verksamheten. Som kommunjurist ingår du i enheten juridik och utredning inom kommunstyrelseförvaltningen. Enheten arbetar åt samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen och består av utredare, kvalitetscontrollers och ytterligare fem jurister. Kommunjuristen har en samordnade funktion i juristgruppen.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.Vem är du?Du har juristexamen och flerårig erfarenhet av självständigt kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig sektor, gärna inom en kommun. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper inom kommunal- och förvaltningsrätt samt offentlighets- och sekretesslagstiftning. Du har även god inblick i och förståelse för civilrättsliga frågeställningar så som till exempel avtalsrätt, skadeståndsrätt, upphandling och fastighetsrätt. Erfarenhet av GDPR och annan offentligrättslig lagstiftning såsom socialrätt, skoljuridik samt är meriterande.Tjänsten innebär att arbeta i en mångfacetterad verksamhet och ställer krav på att du snabbt kan sätta dig in i juridiska frågeställningar både på bredden och på djupet, vilket kräver flexibilitet och självständighet. Du är analytisk, effektiv, noggrann och har gott omdöme. Du är lyhörd och har förmåga att skapa goda relationer med omgivningen.Du är självständig i ditt arbete och har samtidigt god förmåga att samarbeta med andra då rollen innefattar kontakter med olika yrkeskompetenser inom kommunen. Du kan strukturera komplicerade frågor och kommunicera lösningar på rättsliga frågeställningar på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Att leverera god service och ett bra bemötande ser du som en självklarhet. Du har ett stort intresse för samhällsfrågor, och tycker att det är stimulerande att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vi lägger också stor vikt vid personlig lämplighet.Välkommen med din ansökanVarmt välkommen med din ansökan senast 2 maj 2021. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:T.f enhetschef: Ansa Haapala, tel: 08-578 293 34, mejl: ansa.haapala@tyreso.se Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Tyresö kommun5688615