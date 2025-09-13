Kommunikatör, Vikariat
2025-09-13
MediCarrier är Region Stockholms logistik- och transportföretag, och vårdens externa lager. Från 1 januari 2021 ansvarar MediCarrier även för regionens beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och kritiska förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. Vi är ett dynamiskt och växande bolag med ett viktigt samhällsuppdrag. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, hanterar 9 000 orderrader per dag och gör 30 000 angöringar per månad.
Du är engagerad, noggrann och detaljorienterad och vill arbeta med ett samhällsviktigt uppdrag - kan detta vara rätt jobb för dig?
Anställningen är ett föräldravikariat på ca 1 år på heltid med placering i Lunda/Spånga och du blir anställd av MediCarrier.
Du rapporterar till enhetschef för Masterdata. Planeringsavdelningen har en nyckelroll i arbetet med både sortiment för sjukvårds- och förbrukningsvaror och med att säkerställa att MediCarrier får leveranser enligt avtal.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Om tjänsten
I rollen som administratör arbetar du med att stödja planeringsavdelningens två funktioner, Materialplanering och Masterdata. Övergripande innebär rollen att uppdatera och kvalitetssäkra artikelinformation i samtliga interna system.
Under pågående avtal sker dagliga förändringar såsom förpackningsändringar och prisjusteringar som du behöver hantera, liksom uppdateringar när sortiment byts, nya artiklar introduceras och nya avtal implementeras. Här krävs noggranna förberedelser för att säkerställa stabila leveranser till vårdgivare i hela Region Stockholm.
Utöver detta förväntas du arbeta med övriga administrativa arbetsuppgifter som förekommer på avdelningen.

Vem är du?
Du har gymnasieexamen och minst några års arbetslivserfarenhet inom administrativa arbetsuppgifter. Du har erfarenhet från digitala verktyg, Excel samt god erfarenhet från arbete i minst ett affärssystem. Vidare har du god kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift.
Som person är du serviceinriktad och kan föra en bra dialog med både interna och externa parter. Du arbetar noggrant och har sinne och intresse för detaljer samt förmåga att leverera med hög kvalitet och god service. Du har vilja och förmåga att leva upp till MediCarriers värdegrund och medarbetarskap: kompetens, pålitlighet, samverkan och öppenhet.

Om verksamheten
Du erbjuds en plats i en flexibel och prestigelös organisation med högt engagemang där din kompetens kommer att göra skillnad! Då MediCarrier är en del av Region Stockholm arbetar vi med värdeorden samverkan, kompetens, pålitlighet och öppenhet. Dessa ord genomsyrar hela verksamheten. Som ny medarbetare hos oss får du ett introduktionsprogram som syftar till att du ska få en förståelse för ditt uppdrag och ditt sammanhang.
Att vara en hälsofrämjande arbetsplats är viktigt för oss, därför erbjuder vi friskvårdsbidrag och friskvårdstimme till våra anställda. Dessutom har du möjligheten att nyttja vårt företagsgym samt delta i andra hälsofrämjande aktiviteter.
MediCarrier, som ägs av Region Stockholm, är en livsviktig del inom vårdkedjan. Genom att vi levererar pålitliga, effektiva och robusta logistiktjänster inom varuförsörjning och godstransport gör vi det möjligt för vården i stockholmsregionen att underlätta, berika och förbättra människors liv och hälsa. Som anställd på MediCarrier är du en viktig del i det.
Bakgrundskontroll görs innan anställning på MediCarrier.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.

Ersättning

Månadslön
