Kommunikatör
Randstad AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-05-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Har du en bred kommunikativ verktygslåda och drivs av att förvandla komplex information till engagerande innehåll? Vi söker dig som vill projektleda, skapa och leverera kommunikationsinsatser som gör skillnad på riktigt?
Vi söker en kommunikatör för ett konsultuppdrag hos en välkänd myndighet i Malmö/Lund. Uppdraget startar 2026-08-10 (alternativt tidigare enligt överenskommelse) och pågår till 2026-12-31. Det finns även möjlighet till förlängning av uppdraget. Tjänsten är på heltid 100% och du arbetar vid kundens lokaler i Lund men även Malmö.
I den här rollen blir du navet i vår löpande kommunikationsverksamhet. Ditt uppdrag spänner över både strategisk planering och operativt genomförande. Du arbetar brett med allt från digitalt innehåll till fysiska möten, och du trivs med att navigera i både planerade kampanjer och snabba, kommunikativa utmaningar. Vi söker en person med en stark egen drivkraft som har lätt för att samarbeta och inte har några problem med att utföra arbetsuppgifter av administrativ karaktär. Du är strukturerad och självgående och har god förmåga att planera, producera och leverera. Du är bra på att bygga relationer, skapa förtroenden och fungerar bra i grupp.
Att vara konsult: Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
Ansvarsområden
Ditt uppdrag är att stötta den löpande verksamheten och att planera, producera, genomföra och leverera beslutade aktiviteter som;
Uttag och material till interna och externa kanaler
Tryckta och digitala utskick
Informations- och presentationsmaterial
Evenemang som t.ex. samråd
Foto och film
Pressaktiviteter
Studiebesök, informationsmöte, samråd och andra aktiviteter riktade till allmänhet eller intressenterbevaka och svara på inkommande synpunkter från allmänheten
Hantera kommunikativa utmaningar och möjligheterKvalifikationer
Högskoleutbildning exempelvis inom medie- och kommunikationsvetenskap eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som kommunikatör
Kunskap om digital kommunikation och sociala medier
Kunskap om varumärkesbyggnad
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Goda kunskaper i redigeringsverktyg (exempelvis Indesign, Photoshop m.fl.) samt webbpubli-ceringsverktyg (exempelvis Episerver, Sitevision m.fl.)
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
Kunskap om klarspråk
B-körkort
Kunna uppge minst ett referensuppdrag
Meriterande:
Erfarenhet av planering, produktion, genomförande och uppföljning av kommunikation
Erfarenhet av att skriva och målgruppsanpassa innehåll i olika kanaler, såsom exempelvis sociala medier, utskick och webbsidor
Yrkeserfarenhet av webbpublicering och kunskaper i webbpubliceringsverktyget Optimizely
Erfarenhet av arbete i annan statlig myndighet eller offentlig verksamhet Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/b72116d9-8254-4966-890f-e02bb30654ed
Byggmästaregatan 17 (visa karta
)
211 30 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Kontakt
Kristin Svensson kristin.svensson@randstad.se +46707932204 Jobbnummer
9937592