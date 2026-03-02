Kommunikatör
Länsförsäkringar Jämtland / Marknadsföringsjobb / Östersund Visa alla marknadsföringsjobb i Östersund
2026-03-02
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsförsäkringar Jämtland i Östersund
, Åre
, Ragunda
, Härjedalen
, Berg
eller i hela Sverige
Vi söker en kreativ kommunikatör med känsla för engagerande innehåll, som vill skapa tydlig, relevant och värdeskapande kommunikation.
Hos oss får du en bred roll med stort ansvar och många kontaktytor. Du är med och stärker vårt varumärke, både externt och internt, och använder kommunikation som ett strategiskt verktyg för att stötta affären, skapa värde och bidra till våra övergripande mål.
Om rollen
Som kommunikatör i gruppen Affärsstöd och utveckling ansvarar du för att producera och uppdatera kommunikationsmaterial för webb, sociala medier, tryck och presentationer (PPT), med fokus på hög visuell kvalitet och att säkerställa att allt material följer vår varumärkesprofil. Du driver och utvecklar bolagets närvaro i sociala medier genom att skapa organiskt innehåll, moderera dialogen och analysera resultat för att kontinuerligt förbättra effekten av våra insatser. I rollen ingår även att stötta verksamheten i planering och genomförande av evenemang. Det omfattar allt från att ta fram inbjudningar och material till bokningar, profilprodukter, uppföljning samt ansvara för tillhörande budget
Om gruppen
Vår grupp är ett stöd för hela bolaget - från bank och försäkring till HR och skadeavdelning. Det innebär att du jobbar nära verksamheten och har en viktig roll i att utveckla och skapa kommunikation som:
- stärker vårt varumärke
- attraherar nya kunder
- förenklar komplex information
- gör det enkelt och attraktivt att vara kund hos oss
Information och ansökan
Placering: Östersund
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar provanställning
Tillträdesdag: 2026-04-20 eller enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martina Lundholm, telefonnummer 063-19 35 51 eller till facklig kontaktperson Jeanette Johansson, telefonnummer 063-19 34 49.
Låter det spännande? Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-03-15 och att få lära känna dig!
I samband med rekryteringsprocessen kan test och bakgrundskontroll komma att genomföras.Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
Vi vill vara det mest omtyckta företaget i länet! För att lyckas med det utgår vi alltid från våra värdeord: Hållbara, Engagerade och Modiga (HEM). På LF Jämtland har vi en öppen och välkomnande företagskultur där vi bryr oss om varandra, vågar testa nytt och tar ansvar för en hållbar framtid. Hos oss genomsyrar våra värdeord allt vi gör - tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla får möjlighet att utvecklas och bidra.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom kommunikation, digital produktion eller grafisk form - och som är trygg i din operativa leverans. Du arbetar obehindrat i Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign och gärna Premiere) och har ett välutvecklat öga för färg, form och visuell identitet.
Du är van att skapa och anpassa innehåll för webb, sociala medier, tryck och presentationer. Du producerar engagerande organiskt innehåll, modererar dialog och följer upp resultat med hjälp av relevanta analysverktyg och framför allt omsätter du insikter till förbättring.
Du arbetar strukturerat med innehållsplanering och kalender, håller ihop leveranser inom givna ramar och har erfarenhet av att stötta verksamheten i genomförande av aktiviteter och evenemang.
Det är meriterande om du har erfarenhet av digital marknadsföring, SoMe-annonsering, SEO, rörlig produktion eller projektledning. Har du dessutom varit med och utvecklat en SoMe-strategi eller haft budgetansvar ser vi det som en fördel.
Du har god förståelse för tonalitet, målgruppsanpassning och tillgänglig kommunikation, och trivs i en roll där du både producerar, driver och utvecklar.
LF Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag, och vi är kundägda. Det innebär att våra förpliktelser i första hand är mot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen - men också mot skogen, fjällen och staden. Vår livsmiljö. Tillsammans med 23 andra länsbolag delar vi kända varumärken som LF Finans och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Gemensamt och enskilt skapar vi trygghet för allt inom bank, pension och försäkring. Som medarbetare hos oss på LF Jämtland arbetar du på en flexibel arbetsplats i ständig förändring, tillsammans med härliga kollegor. Varje dag gör vi skillnad för länet och våra kunder. Vill du vara med och skapa trygghet och utveckling i Jämtland och Härjedalen? Välkommen till oss! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Jämtland
(org.nr 593200-1828), https://www.lansforsakringar.se/jamtland/privat/ Arbetsplats
LF Jämtland Jobbnummer
9772711