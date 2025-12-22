Kommunikationsstrateg
2025-12-22
IT-centrum
Vi söker en kommunikationsstrateg med god erfarenhet av att skapa goda förutsättningar för samarbete, samverkan och förståelse inom IT-centrum men också för de vi är till för, till oss på IT-centrum Region Jönköpings Län.
Rollen som kommunikationsstrateg
Som kommunikationsstrateg på IT-centrum får du en central roll i att utveckla, samordna och driva vår kommunikation, såväl internt inom IT-centrum som mot övriga delar av regionen. Du blir en nyckelperson i att skapa förståelse för IT-centrums uppdrag, leveranser och utvecklingsarbete.
Du ansvarar för att ta fram kommunikationsplaner och budskap som stärker vår gemensamma riktning, stöttar ledning och verksamhet i kommunikationsfrågor och säkerställer att vår kommunikation är tydlig, tillgänglig och målgruppsanpassad. Du arbetar nära kommunikatör, systemförvaltare, redaktionsgrupper och kollegor inom den digitala arbetsplatsen, samt deltar i nätverk och samarbeten som rör digital kommunikation i regionen. Du rapporterar till enhetschef för Samordning och verksamhetsutveckling.
En viktig del av rollen är också att vara systemförvaltare för intranätet utifrån hela Region Jönköpings läns behov. Det innebär att du följer upp och utvecklar intranätets funktionalitet, stödjer redaktörer, arbetar med struktur och hittbarhet samt bidrar till en positiv användarupplevelse. Du samverkar löpande med systemägare, andra systemförvaltare, den IT-nära förvaltningen och redaktörer för att säkerställa att intranätet är en relevant och effektiv kanal för hela organisationen.
Detta är en roll för dig som trivs med breda kontaktytor, förstår samspelet mellan teknik och verksamhet och vill bidra till att IT-centrum lyckas med sitt uppdrag på ett modernt och professionellt sätt.
Rollen är en tillsvidareanställning på heltid.
Din blivande arbetsplats
IT-centrum har ett samlat ansvar för Region Jönköpings läns IT-verksamhet. I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att regionens många olika verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar. Vi arbetar processinriktat och kvalitetsmedvetet. Vår vision är ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling. Vi förväntas leverera bra kommunikationer, erbjuda ett rikt kulturliv som är attraktivt och ge förutsättningar för god hälsa och ett bra liv. Detta får människor att söka sig till länet och det får dem att stanna. För ett bra liv i en attraktiv region, helt enkelt!
Vi strävar mot att vara Sveriges bästa IT-avdelning och är på god väg, vi arbetar med moderna arbetssätt och har mycket kompetenta och delaktiga chefer och medarbetare, som hela tiden vill bidra till att skapa bästa möjliga nytta.
För att lyckas i rollen söker vi dig som kombinerar en stark kommunikativ förmåga med strategiskt tänkande och ett genuint intresse för hur digital kommunikation kan skapa verksamhetsnytta.
Vi ser att du:
• har förmåga att analysera behov, målgrupper och budskap och omsätta detta i tydliga och träffsäkra kommunikationsinsatser
• har förmåga att förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt
• är samarbetsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor
• tar initiativ, är självgående och driver ditt arbete framåt med god struktur
• har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer i en komplex organisation
Du har högskoleutbildning inom kommunikation, systemvetenskap eller motsvarande, och flera års erfarenhet av liknande arbete. Du har erfarenhet av strategisk och operativ internkommunikation, intranätförvaltning och digitala kanaler. Du har också god förståelse för IT-relaterade frågor och kan översätta teknik till verksamhetsnytta.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Optimizely eller annat CMS, samt kunskap om tillgänglighet (WCAG). Erfarenhet av att arbeta nära systemförvaltning eller digital utveckling är ett plus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är nyfiken, engagerad och vill vara med och utveckla kommunikationen i en organisation där IT spelar en avgörande roll för alla regionens verksamheter.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Utvecklingschef Henrik Vågberg 070-301 41 52.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 1 februari 2026. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "I92/25". Omfattning
