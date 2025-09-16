Kommunikationschef Västra Militärregionen
2025-09-16
KOMMUNIKATIONSCHEF TILL VÄSTRA MILITÄRREGIONEN
VÄSTRA MILITÄRREGIONEN (MR V) är ett krigsförband lokaliserat med stab i Skövde. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tillfälligt tjänstgörande personal.
Chefen för Västra Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. MR V omfattar Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands- och Örebro län.
Vill du vara med och utveckla Västra Militärregionen och gillar dynamiska arbetsuppgifter, då är detta ett arbete för dig.
Som kommunikationschef MR V placeras du på stabsavdelningen, och ansvarar för kommunikationstjänsten för hela MR V.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som kommunikationschef
Du kommer att axla ansvaret för kommunikationstjänsten avseende varumärke MR V inom ramen för operativ effekt. I uppgifterna ingår bland annat att ansvara för informationssidor internt såväl som externt. Chefen MR V förväntar sig stöd av dig med uppdaterad kommunikativ lägesbild. Vidare kommer du även stödja chefen genomförandeavdelningen avseende kommunikation inom ramen för operationer samt chefen planeringsavdelningen, avseende försvarsplanering.
Som kommunikationschef MR V samordnar du kriskommunikationen vid förbandet. En annan arbetsuppgift är att leda kommunikationsnätverk mot civila myndigheter. Du ansvarar så klart även för alla press- och mediefrågor. Du behöver känna dig bekväm i pedagogik då staben fortlöpande behöver utbildning i media- och kommunikationstjänst. Kommunikationschefen leder kommunikationssektionen som består av tre till fyra medarbetare. Du skall också vara beredd att handlägga varierande ärenden vid stabsavdelningen som ligger utanför kommunikationsområdet då vi eftersträvar att hjälpa varandra i team. Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
• Minst kandidatexamen inom media och kommunikation eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
• B-körkort
• Svensk medborgare
Meriterande
• Tidigare anställning inom Försvarsmakten, annan offentlig förvaltning eller större privat företag
• Tidigare erfarenhet av kommunikationstjänst och/eller chefstjänst
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• God förmåga i OfficeprogramDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ordningssinne, är ansvarstagande och strukturerad. Vi ser att du har ett öppet sinnelag, är serviceinriktad och har en positiv inställning. Du tycker om att tillhöra ett team men ansvarar för självständiga arbetsuppgifter. Din samarbetsförmåga är god och du är prestigelös och gillar att utforska nya lösningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Omfattning, placering, tillträde mm
Tillsvidareanställning, CVAT, krigsplacering och en anpassad militär utbildning för civila.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för den som inte är anställd i myndigheten.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsort är Skövde, tjänsteresor med övernattningar förekommer.
Lön: Individuell lön tillämpas
Sysselsättningsgrad heltid, tjänstgöring på kvällar och helger förekommer.
Välkommen med din ansökan senast 251014. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
För upplysningar om befattningen kontakta:
C J0 Patrik Lindelöf 0500-465000
Fackliga Representanter
Nås via vxl 0500-465000
OFR/O Viktor Johnsson
OFR/S Leif Wetterlid
SACO Camilla Rosensköld
SEKO Lola Ahlgren
Sista datum för ansökan 251014
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
