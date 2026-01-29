Kommunikationschef | Jefferson Wells | Uppsala
2026-01-29
Har du lång erfarenhet inom strategisk kommunikation och ledarskap och söker nästa steg i din karriär? Nu söker vi en erfaren kommunikationschef till ett projekt hos vår kund inom offentlig sektor i Uppsala. Detta är ett konsultuppdrag där du får använda din expertis inom kommunikation, förändringsledning och strategiskt rådgivningsarbete. Vill du arbeta som kommunikationschef i Uppsala och bidra till ett av regionens mest betydelsefulla projekt? Välkommen med din ansökan!
Ort: Uppsala
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: 1 år, med möjlighet till förlängning
Om jobbet som kommunikationschef
Som kommunikationschef i detta uppdrag blir du ansvarig för att skapa, leda och utveckla projektets kommunikationsarbete. Du tar fram den övergripande kommunikationsstrategin och säkerställer att kommunikationen bidrar till delaktighet, förståelse och framdrift i projektet.
Arbetet innebär en kombination av strategiskt ledarskap och operativ produktion, där du både blir rådgivare åt projektledningen och den som håller ihop kommunikationsfunktionens dagliga arbete. Du arbetar nära Region Uppsala och Uppsala kommun, vilket gör samordning och budskapsenhetlighet till centrala delar av rollen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla, implementera och följa upp projektets kommunikationsstrategi.
Vara strategisk rådgivare till projektledning, projektägare och styrgrupp.
Säkerställa att kommunikation driver framdrift, engagemang och förtroende.
Bygga upp, leda och utveckla projektets kommunikationsfunktion och arbetssätt.
Samordna kommunikationsplanering med berörda linjeorganisationer.
Leda kommunikationsinsatser vid milstolpar, händelser och krissituationer.
Producera och genomföra intern och extern kommunikation i olika kanaler.
Ansvara för medierelationer och agera talesperson vid behov.
Producera innehåll för webb, intranät, sociala medier och trycksaker.
Följa upp, analysera och utvärdera kommunikationsinsatser utifrån mål och KPI:er.
Den vi söker
Vi söker en kommunikationschef som är strategisk, analytisk och strukturerad, med förmåga att se helheten och samtidigt säkerställa kvalitet i detaljerna. Som trygg ledare bygger du relationer och skapar förtroende genom ett prestigelöst ledarskap, där du är säker i dina egna beslut men samtidigt lyhörd för projektledningens prioriteringar och vägval.
Du har en naturlig kommunikativ förmåga både i tal och skrift och anpassar kommunikationen utefter målgrupp. Du är lösningsfokuserad samt samarbetsinriktad, vilket gör att du skapar goda förutsättningar för både teamet och organisationen i stort. Med din kapacitet att hantera komplexa frågor, högt tempo och förändrade förutsättningar blir du en stabil och drivande kraft som både leder och bidrar i att föra kommunikationsarbetet framåt.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom kommunikation, journalistik, statsvetenskap eller motsvarande.
Minst 15 års relevant yrkeserfarenhet, varav flera år i ledande befattning.
Minst 7 års erfarenhet av kommunikation inom samhällsbyggnadsprojekt.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Genom att vi har några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken som kunder har vi stora möjligheter att erbjuda utvecklande uppdrag över tid. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område, som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Genom att kombinera vår branscherfarenhet med vår kunskap om kandidatens potential, får vi såväl talanger som verksamheter att växa och utvecklas.
