Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
Kommunikationsenheten består av två kommunikatörer och kommunens servicecenter med två medarbetare samt en projektledare. Vi arbetar för att skapa engagemang, delaktighet och förtroende för kommunens verksamhet. Ute i verksamheten finns kommunikationssamordnare som ansvarar för den löpande kommunikationen med stöd av kommunikationsenheten.
Vi arbetar nära och med varandra, med kommunens ledning, internt stöd och kärnverksamheter. Tillsammans fortsätter vi utveckla kommunikationsarbetet både strategiskt och operativt.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för kommunens kommunikationsarbete och samtidigt bidra till utvecklingen av en framtidsinriktad, engagerande och inkluderande kommun. Som kommunikationschef leder du både strategiskt och operativt arbete och är chef för kommunikationsavdelningen och servicecenter.
Du blir en nyckelperson i att utveckla kommunens varumärke, kommunikationsförmåga och dialog med invånare, media, medarbetare och förtroendevalda. Du är också kommunens kreativa chef och driver utvecklingen av kommunens visuella identitet, tonalitet och uttryck.
Inom kommunikationsenheten bedrivs projektet Mötesplats Framtiden.
Dina arbetsuppgifter mer konkret:
* Leda och utveckla intern och extern kommunikation, inklusive kommunens kanaler, webb och sociala medier.
* Utveckla kommunikationsstrategier, riktlinjer och varumärkesarbete.
* Ansvara för kriskommunikation, presskontakter och mediesamverkan.
* Fungera som stöd till chefer, medarbetare och förtroendevalda i kommunikationsfrågor.
* Driva det kommunikativa arbetet inom Mötesplats Framtiden och andra större utvecklingsinitiativ.
* Säkerställa en sammanhållen tonalitet, visuellt uttryck och kreativ kvalitet i kommunens kommunikation.Kvalifikationer
Du har:
* relevant utbildning inom kommunikation, media, journalistik eller liknande
* erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt med kommunikation
* erfarenhet av att leda team, projekt eller verksamheter
* mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
* erfarenhet av digitala kanaler, sociala medier och innehållsproduktion
Som person är du:
* trygg och kommunikativ i ledarrollen
* strategisk, kreativ och idéstark
* samarbetsorienterad, lyhörd och professionell
* van vid att arbeta i en politiskt styrd organisation eller har förståelse för offentlig styrning
Meriterande är erfarenhet av:
* kriskommunikation
* varumärkesarbete
* journalistik eller redaktörskap
* utvecklings- och förändringsarbete
* arbete inom offentlig sektor
B-körkort krävs för tjänsten.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
