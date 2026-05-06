Kommersiell Projektledare
Kommersiell Projektledare - Brand Experience & Retail Activation
Vill du arbeta med några av marknadens starkaste varumärken och skapa kampanjer som syns där köpbesluten faktiskt tas? Brand Impact söker nu en kommersiell projektledare som vill kombinera kundansvar, affärsutveckling och projektledning i en kreativ och snabbfotad miljö. Hos oss får du arbeta nära välkända varumärken inom FMCG och retail och vara med och skapa aktiveringar och kampanjer som når konsumenter i butik och ute på marknaden. Rollen passar dig som gillar att bygga relationer, driva projekt framåt och samtidigt tänka kommersiellt.
Om rollen
Som Kommersiell Projektledare ansvarar du för att driva kundprojekt från idé och planering till genomförande och uppföljning. Du arbetar nära både kunder och interna team och har en viktig roll i att säkerställa att kampanjer levereras med hög kvalitet, rätt timing och stark affärsförståelse. Rollen kombinerar projektledning med kunddialog och affärsutveckling, där fokus ligger på långsiktiga relationer och att skapa värde för kunden.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Driva kampanj- och aktiveringsprojekt från start till mål
Ansvara för löpande kunddialog och kundrelationer
Identifiera affärsmöjligheter och utveckla befintliga samarbeten
Ta fram offerter, presentationer och kampanjupplägg
Koordinera interna och externa resurser
Säkerställa kvalitet, tidsplan och leverans i projekt
Delta i kundmöten, uppföljningar och presentationer
Vi tror att du är:
Strukturerad och van att hålla ihop flera projekt samtidigt
Relationsskapande och trygg i kunddialog
Kommersiellt driven med god affärsförståelse
Lösningsorienterad och prestigelös
Van att arbeta i ett högt tempo med många kontaktytor
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av projektledning, account management eller kundansvar
Erfarenhet från retail, media, event, shopper marketing eller activation är meriterande
God administrativ och kommunikativ förmåga
Vana av att arbeta mot kund och driva projekt framåt
Goda kunskaper i svenska och engelska
Därför kommer du trivas hos oss
På Brand Impact arbetar vi med några av marknadens största varumärken och hjälper dem att skapa synlighet och effekt nära köptillfället. Vi är ett entreprenöriellt bolag med högt tempo, korta beslutsvägar och stark laganda. Här får du stor möjlighet att påverka, utvecklas och vara med och skapa kampanjer som når miljontals konsumenter varje vecka.
Praktisk information
Placering: Stockholm Omfattning: Heltid Start: Enligt överenskommelse Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brand Impact Sweden AB
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brand Impact Sweden AB
https://jobs.brandimpact.se
Byängsgränd 22 (visa karta
)
120 40 ÅRSTA
Brand Impact
