För vår kunds räkning söker vi just nu en kommersiell fastighetsförvaltare till Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-11-14 och pågå till och med 2026-03-20 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Skapa och underhålla goda affärsrelationer med lokalhyresgäster, där flera utgör större och långsiktiga samarbetspartners.
• Arbeta självständigt och ta egna initiativ, med förmåga att hantera frågor operativt och lösa ärenden på ett praktiskt och effektivt sätt.
• Ansvara för inkommande kundärenden, exempelvis lokalanpassningar, skadeståndsfrågor och avtalshantering.
• Ha ekonomiskt ansvar för påverkbara intäkter och kostnader inom det egna lokalbeståndet.
• Nära samverkan med lokaluthyrare för att säkerställa rätt förutsättningar vid nyuthyrningar, omförhandlingar och överlåtelser.
• Agera beställare i lokalanpassningsprojekt och lokalkonverteringar, samt ta fram beslutsunderlag och investeringskalkyler.
• Genomföra regelbundna kundbesök och statusbesiktningar som en naturlig del av arbetet.
• Arbeta tätt tillsammans med lokaluthyrare, andra förvaltare och specialister, bland annat inom juridik och störningshantering.
Övrigt: Start: 2025-11-14 Slut: 2026-03-20 Omfattning: 100% Placering: söderort Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst två års erfarenhet som kommersiell förvaltare eller fem års erfarenhet som fastighetsförvaltare med ansvar för kommersiella lokaler
God fastighetsekonomisk förståelse samt erfarenhet av att arbeta med beslutsunderlag, investeringskalkyler och budget
God kännedom om lokalhyresjuridik samt förmåga att tolka och tillämpa lagar och regler
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
