Köksmästare

Malthuset Restaurang AB / Kockjobb / Göteborg
2025-08-31


Köksmästare sökes till anrika Restaurang Bryggeriet i Göteborg
Plats: Avenyn 3, Göteborg
Kök: Svenskt kök med italienska influenser
Vill du ta nästa steg i karriären och leda köket på en av Göteborgs mest välkända restauranger? Sedan 1991 har Bryggeriet på Avenyn varit en självklar mötesplats och ett kulinariskt landmärke i Göteborg. Nu söker vi en erfaren och långsiktig köksmästare som vill bli en del av vår fortsatta resa.
Om rollen
Som köksmästare hos oss får du det övergripande ansvaret för köket och dess utveckling. Du kommer att leda, inspirera och arbeta nära ditt team för att säkerställa högsta kvalitet - från råvara till serverad rätt. Rollen innebär både ett kreativt och operativt ansvar där du får möjlighet att sätta din prägel på menyn samtidigt som du förvaltar Bryggeriets tradition.
Vi söker dig som är
Erfaren ledare med bakgrund som köksmästare eller souschef

Passionerad för matlagning och råvaror

Organiserad och trygg i att leda och planera köksdriften

Kreativ med förmåga att utveckla menyer och koncept

En lagspelare som skapar engagemang och arbetsglädje i köket

Långsiktig och vill vara en del av Bryggeriets fortsatta framgång

Arbetsuppgifter
Ansvara för köksdriften och leda köksteamet

Utveckla menyer och skapa nya rätter i linje med vårt koncept

Säkerställa högsta kvalitet, smak och presentation på våra rätter

Arbetsledning, schemaläggning och utbildning av personal

Ansvar för beställningar, råvaruhantering och köksekonomi

Upprätthålla rutiner för hygien, säkerhet och kvalitet

Vi erbjuder
En ledande roll på en ikonisk restaurang i Göteborg

En dynamisk arbetsmiljö där tradition möter innovation

Möjligheten att sätta din prägel på vårt kök och koncept

Ett engagerat och professionellt team

Konkurrenskraftig lön och förmåner

Så ansöker du
Är du redo att bli en del av Bryggeriets historia och framtid?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@bryggeriet.se
Skriv "Ansökan Köksmästare Bryggeriet" i ämnesraden.
Vi rekryterar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Välkommen till Bryggeriet - en självklar destination på Avenyn sedan 1991
www.bryggeriet.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@bryggeriet.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Malthuset Restaurang AB (org.nr 556594-3528), http://www.bryggeriet.se
Kungsportsavenyen 3 (visa karta)
411 36  GÖTEBORG

Arbetsplats
Bryggeriet

Jobbnummer
9484017

