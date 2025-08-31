Köksmästare
Köksmästare sökes till anrika Restaurang Bryggeriet i Göteborg
Plats: Avenyn 3, Göteborg
Kök: Svenskt kök med italienska influenser
Vill du ta nästa steg i karriären och leda köket på en av Göteborgs mest välkända restauranger? Sedan 1991 har Bryggeriet på Avenyn varit en självklar mötesplats och ett kulinariskt landmärke i Göteborg. Nu söker vi en erfaren och långsiktig köksmästare som vill bli en del av vår fortsatta resa.
Om rollen
Som köksmästare hos oss får du det övergripande ansvaret för köket och dess utveckling. Du kommer att leda, inspirera och arbeta nära ditt team för att säkerställa högsta kvalitet - från råvara till serverad rätt. Rollen innebär både ett kreativt och operativt ansvar där du får möjlighet att sätta din prägel på menyn samtidigt som du förvaltar Bryggeriets tradition.
Vi söker dig som är
Erfaren ledare med bakgrund som köksmästare eller souschef
Passionerad för matlagning och råvaror
Organiserad och trygg i att leda och planera köksdriften
Kreativ med förmåga att utveckla menyer och koncept
En lagspelare som skapar engagemang och arbetsglädje i köket
Långsiktig och vill vara en del av Bryggeriets fortsatta framgång
Ansvara för köksdriften och leda köksteamet
Utveckla menyer och skapa nya rätter i linje med vårt koncept
Säkerställa högsta kvalitet, smak och presentation på våra rätter
Arbetsledning, schemaläggning och utbildning av personal
Ansvar för beställningar, råvaruhantering och köksekonomi
Upprätthålla rutiner för hygien, säkerhet och kvalitet
Vi erbjuder
En ledande roll på en ikonisk restaurang i Göteborg
En dynamisk arbetsmiljö där tradition möter innovation
Möjligheten att sätta din prägel på vårt kök och koncept
Ett engagerat och professionellt team
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Är du redo att bli en del av Bryggeriets historia och framtid?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till jobb@bryggeriet.se
Skriv "Ansökan Köksmästare Bryggeriet" i ämnesraden.
Vi rekryterar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Välkommen till Bryggeriet - en självklar destination på Avenyn sedan 1991 www.bryggeriet.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@bryggeriet.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556594-3528), http://www.bryggeriet.se
Kungsportsavenyen 3
)
411 36 GÖTEBORG
Bryggeriet
9484017