Köksmästare
VS Hotell & Konferens AB / Kockjobb / Malung-Sälen Visa alla kockjobb i Malung-Sälen
2025-08-27
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VS Hotell & Konferens AB i Malung-Sälen
Köksmästare sökes till Sankt Olof Hotell & Krog i Malung
Vill du vara med och skapa minnesvärda matupplevelser i en familjär och trivsam miljö?
Sankt Olof Hotell & Krog i Malung söker nu en erfaren och passionerad köksmästare som vill vara med och utveckla vår restaurang vidare.Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
Som köksmästare hos oss kommer du att ha ett övergripande ansvar för köket, inklusive planering, tillagning och presentation av rätter, samt att leda, utveckla och inspirera vårt köksteam. Du kommer att arbeta nära övriga avdelningar för att säkerställa hög kvalitet på maten och därmed bidra till en positiv helhetsupplevelse för våra gäster.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för menyer.
Leda och coacha köksteamet för att uppnå högsta kvalitet och effektivitet.
Planera och schemalägga arbetet i köket.
Ansvara för beställningar, lagerhantering och att hålla kostnaderna inom budget.
Säkerställa att hygien- och säkerhetsstandarder följs enligt gällande föreskrifter.
Arbeta aktivt med att utveckla och förnya menyn.
Upprätta och följa upp rutiner.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som kökschef/köksmästare eller i en ledande roll inom kök.
Har goda kunskaper inom både lunch- och à la carte-matlagning.
Är en naturlig ledare som kan inspirera och skapa en positiv arbetsmiljö.
Är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer.
Har goda kunskaper om kostnadskontroll, lagerhantering och inköp.
Har ett stort intresse för mat och kvalité.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande och stimulerande arbete i en dynamisk arbetsmiljö.
Möjlighet att vara med och utveckla både kök och verksamhet.
En arbetsplats där kvalitet och trivsel står i fokus.
Tjänsten är på heltid (100 %) med ansvar för både lunch, a la carte och festmenyer.Om företaget
Sankt Olof Hotell & Krog är en uppskattad plats för våra gäster. Vi strävar alltid efter att erbjuda våra gäster en fantastisk upplevelse, och vi söker nu en köksmästare som delar vår passion för mat och service.Så ansöker du
Skicka din ansökan med personligt brev och CV till vanja@sankt-olof.se
Intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: vanja@sankt-olof.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VS Hotell & Konferens AB
(org.nr 559500-8912)
Mora vägen 11 (visa karta
)
782 31 MALUNG Arbetsplats
Sankt Olof Hotell & Krog Kontakt
VD
Vanja Sjöblom vanja@sankt-olof.se Jobbnummer
9479533