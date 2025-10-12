Kökschef sökes till Dalslands Skafferi i Åmål
2025-10-12
Dalslands Skafferi är en restaurang med hjärta för råvaran, hantverket och upplevelsen. Vi skapar mat som bygger på säsong, kvalitet och passion - och levererar allt från luncher till stora evenemang och julbord.
Nu söker vi en drivande och erfaren kökschef som vill ta helhetsansvar för köket och vara en nyckelperson i vår fortsatta utveckling.
Vi söker dig som inte räds att jobba mycket, som trivs med ansvar och som brinner för att skapa struktur, kvalitet och lönsamhet i köket. Du har både kunskap och arbetsvilja nog att hantera större bokningar och evenemang - och samtidigt se till att vardagen rullar på smidigt med god planering och tydligt ledarskap.
Som kökschef ansvarar du för hela köksdriften: planering, inköp, egenkontroll, ekonomi och personal. Du har koll på råvarukostnader, ser till att svinn hålls på en sund nivå och arbetar ständigt för att utveckla menyer och rutiner med både smak och effektivitet i fokus.
Du är trygg i ditt yrke, lösningsorienterad och har ett gott öga för detaljer. Samarbete med servering och ledning är en självklarhet för dig - och du inspirerar kollegorna genom din arbetsglädje och ditt engagemang.
Vi erbjuder en ansvarsfull och varierande roll i en restaurang med starkt varumärke och höga ambitioner. Här får du frihet att påverka, utrymme att utveckla och möjlighet att vara med och bygga vidare på något riktigt bra.
Plats: Dalslands Skafferi, Åmål
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, tillsvidare (efter provanställning)
Skicka din ansökan till adde@myevent.se
Urval sker löpande - vi tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person.
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: adde@myevent.se
Detta är ett heltidsjobb.
Hamngatan 5
662 31 ÅMÅL
Dalslands Skafferi Jobbnummer
